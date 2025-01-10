https://ria.ru/20250110/moskva-1993115201.html

В Новой Москве провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда

В Новой Москве провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда - РИА Новости, 10.01.2025

В Новой Москве провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в Новой Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:34:00+03:00

2025-01-10T14:34:00+03:00

2025-01-10T14:34:00+03:00

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в Новой Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО. Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела, наблюдались локальные разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта водоем площадью более 2,7 гектара очистили от ила, укрепили береговую полосу и сформировали зоны биоплато. "Очистка от иловых отложений была выполнена без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Это позволило вернуть очищенную воду в пруд, сохранив привычные условия для рыб и микроорганизмов. Устранили эрозийные процессы на береговой линии - сформированные откосы укрепили габионными конструкциями, наполненными гранитным щебнем. Кроме того, для проведения работ по уходу за водоемом обустроили эксплуатационную дорожку, дополнительно сделали и прогулочные дорожки", - сообщил Бирюков. Он добавил, что список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. На финальном этапе работ организовали три зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров, в них высадят 2,5 тысячи водных растений. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.

https://ria.ru/20250108/territorii-1992803237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, новая москва, москва, тинао, петр бирюков