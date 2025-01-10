https://ria.ru/20250110/moskva-1993115201.html
В Новой Москве провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда
В Новой Москве провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда - РИА Новости, 10.01.2025
В Новой Москве провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в Новой Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:34:00+03:00
2025-01-10T14:34:00+03:00
2025-01-10T14:34:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в Новой Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО. Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела, наблюдались локальные разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта водоем площадью более 2,7 гектара очистили от ила, укрепили береговую полосу и сформировали зоны биоплато. "Очистка от иловых отложений была выполнена без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Это позволило вернуть очищенную воду в пруд, сохранив привычные условия для рыб и микроорганизмов. Устранили эрозийные процессы на береговой линии - сформированные откосы укрепили габионными конструкциями, наполненными гранитным щебнем. Кроме того, для проведения работ по уходу за водоемом обустроили эксплуатационную дорожку, дополнительно сделали и прогулочные дорожки", - сообщил Бирюков. Он добавил, что список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. На финальном этапе работ организовали три зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров, в них высадят 2,5 тысячи водных растений. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.
https://ria.ru/20250108/territorii-1992803237.html
https://ria.ru/20250109/moskva-1992886461.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, новая москва, москва, тинао, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Новая Москва, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в Новой Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда в ТиНАО
. Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела, наблюдались локальные разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - сообщил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта водоем площадью более 2,7 гектара очистили от ила, укрепили береговую полосу и сформировали зоны биоплато.
"Очистка от иловых отложений была выполнена без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Это позволило вернуть очищенную воду в пруд, сохранив привычные условия для рыб и микроорганизмов. Устранили эрозийные процессы на береговой линии - сформированные откосы укрепили габионными конструкциями, наполненными гранитным щебнем. Кроме того, для проведения работ по уходу за водоемом обустроили эксплуатационную дорожку, дополнительно сделали и прогулочные дорожки", - сообщил Бирюков.
Он добавил, что список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. На финальном этапе работ организовали три зоны биоплато общей площадью 150 квадратных метров, в них высадят 2,5 тысячи водных растений.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.