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Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.01.2025
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 280 боевиков ВСУ, трое украинских военных сдались в плен, сообщило в пятницу... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:08:00+03:00
2025-01-10T14:08:00+03:00
2025-01-10T14:19:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 280 боевиков ВСУ, трое украинских военных сдались в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1520 боевых бронированных машин, 1441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992922791.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 280 военных в Курской области