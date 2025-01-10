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Российский космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС
Российский космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС - РИА Новости, 10.01.2025
Российский космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС
Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) бушующие пожары в Лос-Анджелесе, снимки предоставила... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:35:00+03:00
2025-01-10T11:35:00+03:00
2025-01-10T11:35:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) бушующие пожары в Лос-Анджелесе, снимки предоставила пресс-служба "Роскосмоса". На кадрах можно увидеть панораму города, выгоревшие кварталы и зарево от действующего пожара. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.
https://ria.ru/20250109/kalifornija-1992992146.html
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лос-анджелес, роскосмос, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, в мире
Лос-Анджелес, Роскосмос, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, В мире
Российский космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС
Космонавт Горбунов сфотографировал с борта МКС пожары в Лос-Анджелесе