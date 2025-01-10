https://ria.ru/20250110/los-andzheles-1993083464.html

Российский космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС

Российский космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС - РИА Новости, 10.01.2025

Российский космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС

Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) бушующие пожары в Лос-Анджелесе, снимки предоставила... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:35:00+03:00

2025-01-10T11:35:00+03:00

2025-01-10T11:35:00+03:00

лос-анджелес

роскосмос

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

в мире

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) бушующие пожары в Лос-Анджелесе, снимки предоставила пресс-служба "Роскосмоса". На кадрах можно увидеть панораму города, выгоревшие кварталы и зарево от действующего пожара. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

https://ria.ru/20250109/kalifornija-1992992146.html

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лос-анджелес, роскосмос, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, в мире