https://ria.ru/20250110/likvidatsiya-1993030462.html

В зоне СВО ликвидировали участника российского телешоу, воевавшего за ВСУ

В зоне СВО ликвидировали участника российского телешоу, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 10.01.2025

В зоне СВО ликвидировали участника российского телешоу, воевавшего за ВСУ

Украинский танцор, участник танцевального шоу "Танцы на ТНТ" Владимир Раков, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщила на своей... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T00:44:00+03:00

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евпатория

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинский танцор, участник танцевального шоу "Танцы на ТНТ" Владимир Раков, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Instagram* его подруга — преподаватель танцев Галина Пеха."Шестого января во время выполнения боевого задания погиб мой самый близкий друг и коллега Владимир Раков", — написала она.Смерть Ракова также подтвердила его коллега Елена Головань.Как сообщает украинский "24 канал", Владимир Раков родился 24 ноября 1995 года в Евпатории. В 2013 году он успешно прошел кастинг и стал победителем шестого сезона популярного украинского шоу "Танцуют все!", а в 2019 году дошел до суперфинала российского шоу "Танцы на ТНТ".После начала СВО Раков служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241214/likvidirovali-1989262194.html

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976620028.html

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евпатория, вооруженные силы украины