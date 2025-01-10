https://ria.ru/20250110/liksutov-1993063445.html
Ликсутов: машиностроение – основное направление промэкспорта Москвы
Ликсутов: машиностроение – основное направление промэкспорта Москвы - РИА Новости, 10.01.2025
Ликсутов: машиностроение – основное направление промэкспорта Москвы
За девять месяцев прошлого года промышленники столицы поставили 90% своей продукции в дружественные страны, в частности, в Белоруссию, Казахстан, Китай, Турцию, РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:20:00+03:00
2025-01-10T10:20:00+03:00
2025-01-10T10:20:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. За девять месяцев прошлого года промышленники столицы поставили 90% своей продукции в дружественные страны, в частности, в Белоруссию, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан, Индию, Бразилию, Армению, Киргизию и Азербайджан; наибольшим спросом пользовалась продукция машиностроения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно содействует развитию столичного экспорта. При поддержке центра “Моспром” производители наращивают поставки товаров высокотехнологичных отраслей. Например, продукция машиностроения заняла свыше 30% в общей структуре промышленного экспорта столицы в дружественные страны. Данные товары, а также изделия приборостроения, строительное оборудование и медицинскую технику столица поставляла преимущественно в Белоруссию, Китай и Казахстан", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, в рамках промэкспорта в Казахстан, Турцию и Египет было поставлено 27% стройматериалов. Кроме того, на экспорт пошло 23% химической продукции. Стройматериалы из пластмассы, полиэтиленовые пленки, растворители и дезинфекторы пользовались спросом в Белоруссии, Китае и Бразилии. Экспорт лекарств и косметики составил 7%. Данная продукция поставлялась в Казахстан, Белоруссию и Узбекистан."Столица сохраняет статус лидера отечественного экспорта. Так, объем поставок фармацевтической продукции в Турцию вырос в двадцать раз, а экспорт московской медицинской техники в КНР удвоился. Кроме того, в 2 раза увеличился экспорт продукции приборостроения в Узбекистан и в 3 раза — поставки энергетического машиностроения в Азербайджан", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводятся в сообщении.Для продвижения товаров на зарубежных рынках два года назад был создан центр "Моспром". Благодаря ему промышленники Москвы нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии и странах СНГ. В частности, в прошлом году центр помог в экспорте товаров столичных предпринимателей на рынках 46 стран, среди которых Китай, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Индия, Марокко, Иордания, Монголия, Бразилия, Таиланд и другие, напомнили в ДИПП.Столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Кроме того, для предпринимателей также работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультации экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20250108/liksutov-1992759378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , москва, сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: машиностроение – основное направление промэкспорта Москвы
Промышленники Москвы в 2024 году поставили 90% продукции в дружественные страны
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. За девять месяцев прошлого года промышленники столицы поставили 90% своей продукции в дружественные страны, в частности, в Белоруссию, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан, Индию, Бразилию, Армению, Киргизию и Азербайджан; наибольшим спросом пользовалась продукция машиностроения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина город активно содействует развитию столичного экспорта. При поддержке центра “Моспром” производители наращивают поставки товаров высокотехнологичных отраслей. Например, продукция машиностроения заняла свыше 30% в общей структуре промышленного экспорта столицы в дружественные страны. Данные товары, а также изделия приборостроения, строительное оборудование и медицинскую технику столица поставляла преимущественно в Белоруссию, Китай и Казахстан", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, в рамках промэкспорта в Казахстан, Турцию и Египет было поставлено 27% стройматериалов. Кроме того, на экспорт пошло 23% химической продукции. Стройматериалы из пластмассы, полиэтиленовые пленки, растворители и дезинфекторы пользовались спросом в Белоруссии, Китае и Бразилии. Экспорт лекарств и косметики составил 7%. Данная продукция поставлялась в Казахстан, Белоруссию и Узбекистан.
"Столица сохраняет статус лидера отечественного экспорта. Так, объем поставок фармацевтической продукции в Турцию вырос в двадцать раз, а экспорт московской медицинской техники в КНР удвоился. Кроме того, в 2 раза увеличился экспорт продукции приборостроения в Узбекистан и в 3 раза — поставки энергетического машиностроения в Азербайджан", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводятся в сообщении.
Для продвижения товаров на зарубежных рынках два года назад был создан центр "Моспром". Благодаря ему промышленники Москвы нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии и странах СНГ. В частности, в прошлом году центр помог в экспорте товаров столичных предпринимателей на рынках 46 стран, среди которых Китай, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Индия, Марокко, Иордания, Монголия, Бразилия, Таиланд и другие, напомнили в ДИПП.
Столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Кроме того, для предпринимателей также работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультации экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.