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Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области - РИА Новости, 10.01.2025
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Смоленская область
 
11:23 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/lifty-1993079484.html
Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области
Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области - РИА Новости, 10.01.2025
Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области
В прошлом году в 75 многоквартирных домах Смоленской области обновили 203 лифта, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:23:00+03:00
2025-01-10T11:23:00+03:00
смоленская область
жилье
василий анохин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В прошлом году в 75 многоквартирных домах Смоленской области обновили 203 лифта, сообщил губернатор Василий Анохин. "В прошлом году президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству РФ и руководству регионов разработать программу замены и модернизации лифтов в многоквартирных домах. В Смоленской области за 2024 год обновили 203 лифта в 75 многоквартирных домах для почти 20 тысяч жителей — это на 37% больше, чем показатель за последние девять лет", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что масштабная работа проделана в рамках договора между некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" и АО "Щербинский лифтостроительный завод". "Понимаем, что проблема комплексная и беспокоит многих смолян. Будем предпринимать все меры, чтобы решить этот вопрос в дальнейшей работе", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250109/anokhin-1993007117.html
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жилье, василий анохин
Смоленская область, Жилье, Василий Анохин
Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области

Анохин: более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лифт в подъезде жилого дома
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В прошлом году в 75 многоквартирных домах Смоленской области обновили 203 лифта, сообщил губернатор Василий Анохин.
"В прошлом году президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству РФ и руководству регионов разработать программу замены и модернизации лифтов в многоквартирных домах. В Смоленской области за 2024 год обновили 203 лифта в 75 многоквартирных домах для почти 20 тысяч жителей — это на 37% больше, чем показатель за последние девять лет", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Он уточнил, что масштабная работа проделана в рамках договора между некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" и АО "Щербинский лифтостроительный завод".
"Понимаем, что проблема комплексная и беспокоит многих смолян. Будем предпринимать все меры, чтобы решить этот вопрос в дальнейшей работе", - подчеркнул глава региона.
 
Смоленская областьЖильеВасилий Анохин
 
 
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