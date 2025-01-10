https://ria.ru/20250110/lifty-1993079484.html
Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области
Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области - РИА Новости, 10.01.2025
Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области
В прошлом году в 75 многоквартирных домах Смоленской области обновили 203 лифта, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:23:00+03:00
2025-01-10T11:23:00+03:00
2025-01-10T11:23:00+03:00
смоленская область
жилье
василий анохин
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В прошлом году в 75 многоквартирных домах Смоленской области обновили 203 лифта, сообщил губернатор Василий Анохин. "В прошлом году президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству РФ и руководству регионов разработать программу замены и модернизации лифтов в многоквартирных домах. В Смоленской области за 2024 год обновили 203 лифта в 75 многоквартирных домах для почти 20 тысяч жителей — это на 37% больше, чем показатель за последние девять лет", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что масштабная работа проделана в рамках договора между некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" и АО "Щербинский лифтостроительный завод". "Понимаем, что проблема комплексная и беспокоит многих смолян. Будем предпринимать все меры, чтобы решить этот вопрос в дальнейшей работе", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250109/anokhin-1993007117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, василий анохин
Смоленская область, Жилье, Василий Анохин
Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области
Анохин: более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В прошлом году в 75 многоквартирных домах Смоленской области обновили 203 лифта, сообщил губернатор Василий Анохин.
"В прошлом году президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству РФ и руководству регионов разработать программу замены и модернизации лифтов в многоквартирных домах. В Смоленской области за 2024 год обновили 203 лифта в 75 многоквартирных домах для почти 20 тысяч жителей — это на 37% больше, чем показатель за последние девять лет", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что масштабная работа проделана в рамках договора между некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" и АО "Щербинский лифтостроительный завод".
"Понимаем, что проблема комплексная и беспокоит многих смолян. Будем предпринимать все меры, чтобы решить этот вопрос в дальнейшей работе", - подчеркнул глава региона.