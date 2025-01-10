https://ria.ru/20250110/lifty-1993079484.html

Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области

Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области - РИА Новости, 10.01.2025

Более 200 лифтов обновили в многоквартирных домах Смоленской области

В прошлом году в 75 многоквартирных домах Смоленской области обновили 203 лифта, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:23:00+03:00

2025-01-10T11:23:00+03:00

2025-01-10T11:23:00+03:00

смоленская область

жилье

василий анохин

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В прошлом году в 75 многоквартирных домах Смоленской области обновили 203 лифта, сообщил губернатор Василий Анохин. "В прошлом году президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству РФ и руководству регионов разработать программу замены и модернизации лифтов в многоквартирных домах. В Смоленской области за 2024 год обновили 203 лифта в 75 многоквартирных домах для почти 20 тысяч жителей — это на 37% больше, чем показатель за последние девять лет", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что масштабная работа проделана в рамках договора между некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" и АО "Щербинский лифтостроительный завод". "Понимаем, что проблема комплексная и беспокоит многих смолян. Будем предпринимать все меры, чтобы решить этот вопрос в дальнейшей работе", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250109/anokhin-1993007117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, василий анохин