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Начальник службы охраны президента Южной Кореи подал в отставку

Начальник службы охраны президента Южной Кореи подал в отставку - РИА Новости, 10.01.2025

Начальник службы охраны президента Южной Кореи подал в отставку

Начальник службы охраны временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в преддверии второй попытки ареста президента подал прошение об отставке,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:13:00+03:00

2025-01-10T12:13:00+03:00

2025-01-10T12:13:00+03:00

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СЕУЛ, 10 янв - РИА Новости. Начальник службы охраны временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в преддверии второй попытки ареста президента подал прошение об отставке, сообщило агентство Рёнхап. "Начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун, подозреваемый в противодействии исполнению особых служебных обязанностей из-за сопротивления исполнению ордера на арест президента Юн Сок Ёля, 10 декабря подал исполняющему обязанности президента вице-премьеру и министру планирования и финансов Чхве Сан Моку заявление об увольнении", - пишет агентство. По данным Рёнхап, и.о. президента уже принял отставку Пак Чон Чжуна. Ранее сегодня он после игнорирования двух предыдущих запросов полиции явился на допрос. В случае неявки на третий запрос в отношении него также был бы запрошен ордер на арест. Перед посещением отделения полиции Пак Чон Чжун заявил журналистам, что он откликнулся на требование полиции, чтобы предотвратить ситуацию "физических столкновений и кровопролития" при попытке силового ареста временно отстраненного президента. Он также подчеркнул, что расследование в отношении Юн Сок Ёля должно вестись "как подобает статусу действующего президента". Агентство отмечает, что следственный комитет при национальном агентстве полиции сегодня днем провел заседание руководства, на котором обсуждался порядок исполнения второго ордера на арест президента. Полиция прорабатывала детальные планы осуществления ареста и оценивала юридические последствия такого шага. При этом накануне приказ о привлечении к операции по аресту Юн Сок Ёля был направлен более 1 тысячи следователей. Ранее оппозиционная Объединенная демократическая партия обвинила службу охраны лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля в подготовке к использованию боевых патронов для противодействия попыткам следователей исполнить первый ордер суда на арест президента. Сообщалось, что служба охраны президента якобы "готовится к яростному сопротивлению" в случае повторной попытки исполнения ордера. Оппозиция призвала исполняющего обязанности президента Чхве Сан Мока освободить от должности Пак Чон Чжуна и его заместителей, чтобы предотвратить возможные инциденты в будущем. Служба охраны президента в ответ назвала обвинения в свой адрес "абсолютно не соответствующими действительности" и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации. Пак Чон Чжун в отдельном заявлении отметил, что исполнение ордера на арест проводится "с нарушением законности и норм", и отказ от обеспечения абсолютной безопасности президента будет равносилен "служебной халатности". В то же время он указал, что готов понести ответственность, если его оценка ситуации была ошибочной. Южнокорейские следователи 3 января попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.

https://ria.ru/20250105/sluzhba-1992568995.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее