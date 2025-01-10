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Мел Гибсон сравнил сгоревший дом в Калифорнии с разрушенным Дрезденом - РИА Новости, 10.01.2025
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14:37 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/kaliforniya-1993122403.html
Мел Гибсон сравнил сгоревший дом в Калифорнии с разрушенным Дрезденом
Мел Гибсон сравнил сгоревший дом в Калифорнии с разрушенным Дрезденом - РИА Новости, 10.01.2025
Мел Гибсон сравнил сгоревший дом в Калифорнии с разрушенным Дрезденом
Американский актер Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу с разрушенным во время Второй мировой войны немецким Дрезденом. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:37:00+03:00
2025-01-10T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американский актер Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу с разрушенным во время Второй мировой войны немецким Дрезденом. Бомбардировка Дрездена военно-воздушными силами Великобритании и США произошла во время Второй мировой войны в середине февраля 1945 года. В результате бомбардировок около четверти промышленных предприятий города и около половины остальных зданий, включая инфраструктуру и жилые дома, были уничтожены. "Вы знаете, это всего лишь вещь. Но это опустошает... Я никогда не видел такое полное уничтожение огнем... Мой дом выглядел как Дрезден", - заявил Гибсон в интервью телеканалу NewsNation. По словам актера, во время пожара он был в Остине (штат Техас), где участвовал в подкасте популярного американского комика Джо Рогана. При этом Гибсон отметил, что в пожаре выжили его домашние курицы. "Они не превратились в жареных куриц", - пошутил он. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более четырех тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993054846.html
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в мире, дрезден, лос-анджелес, малибу, мел гибсон, джо роган
В мире, Дрезден, Лос-Анджелес, Малибу, Мел Гибсон, Джо Роган
Мел Гибсон сравнил сгоревший дом в Калифорнии с разрушенным Дрезденом

Актер Мел Гибсон сравнил сгоревший дом в Малибу с разрушенным Дрезденом

© AP Photo / Invision/Jordan StraussМел Гибсон
Мел Гибсон - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Мел Гибсон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американский актер Мел Гибсон сравнил свой сгоревший дом в Малибу с разрушенным во время Второй мировой войны немецким Дрезденом.
Бомбардировка Дрездена военно-воздушными силами Великобритании и США произошла во время Второй мировой войны в середине февраля 1945 года. В результате бомбардировок около четверти промышленных предприятий города и около половины остальных зданий, включая инфраструктуру и жилые дома, были уничтожены.
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"Вы знаете, это всего лишь вещь. Но это опустошает... Я никогда не видел такое полное уничтожение огнем... Мой дом выглядел как Дрезден", - заявил Гибсон в интервью телеканалу NewsNation.
По словам актера, во время пожара он был в Остине (штат Техас), где участвовал в подкасте популярного американского комика Джо Рогана.
При этом Гибсон отметил, что в пожаре выжили его домашние курицы. "Они не превратились в жареных куриц", - пошутил он.
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В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более четырех тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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В миреДрезденЛос-АнджелесМалибуМел ГибсонДжо Роган
 
 
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