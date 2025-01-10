https://ria.ru/20250110/investproekty-1993110842.html

Более 30 инвестпроектов запустили в Самарской области в 2024 году

Более 30 инвестпроектов запустили в Самарской области в 2024 году - РИА Новости, 10.01.2025

Более 30 инвестпроектов запустили в Самарской области в 2024 году

В Самарской области в прошлом году реализовали 34 инвестпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:01:00+03:00

2025-01-10T14:01:00+03:00

2025-01-10T14:01:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

самарская область

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966245182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c46a13764f7e57843f2e9871a80829b.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Самарской области в прошлом году реализовали 34 инвестпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона. В ведомстве отметили, что в это число входят новые проекты, которые направлены на импортозамещение, а также расширение уже действующих производств. В общей сложности в Самарской области введены в эксплуатацию более 300 инвестиционных проектов, а сумма вложений в них составляет почти 1,5 триллиона рублей. Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев уже отмечал, что за пять лет планируют привлечь до четырех триллионов рублей инвестиций в Самарскую область. Свыше 317 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал в регионе за первые девять месяцев прошлого года. Это больше на 25,7 миллиарда рублей, чем за аналогичный период 2023 года. Также было создано свыше 10 тысяч новых рабочих мест. В свою очередь, врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов подчеркнул, что власти региона поддерживают инвесторов и предлагают инструменты для развития. Например, в ОЭЗ "Тольятти" на данный момент идет работа по созданию инфраструктуры третьей очереди площадок, которую планируют запустить в 2026 году. В индустриальных и логистических парках региона ведут свою деятельность 87 компаний. Также в населенных пунктах продолжают работать территории опережающего развития (ТОР). Так, в Тольятти и Чапаевске свои проекты реализовали 78 резидентов, они запустили 60 производств, создали свыше 13 тысяч рабочих мест, а также вложили 41 миллиард рублей инвестиций.

https://ria.ru/20250110/subsidii-1993105849.html

https://ria.ru/20250109/podmoskove-1993001985.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область, вячеслав федорищев