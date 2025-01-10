Более 30 инвестпроектов запустили в Самарской области в 2024 году
В Самарской области запустили 34 инвестпроекта в 2024 году
© iStock.com / Ngampol ThongsaiДевушка делает подсчеты на калькуляторе
© iStock.com / Ngampol Thongsai
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Самарской области в прошлом году реализовали 34 инвестпроекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
В ведомстве отметили, что в это число входят новые проекты, которые направлены на импортозамещение, а также расширение уже действующих производств. В общей сложности в Самарской области введены в эксплуатацию более 300 инвестиционных проектов, а сумма вложений в них составляет почти 1,5 триллиона рублей.
Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев уже отмечал, что за пять лет планируют привлечь до четырех триллионов рублей инвестиций в Самарскую область.
Свыше 317 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал в регионе за первые девять месяцев прошлого года. Это больше на 25,7 миллиарда рублей, чем за аналогичный период 2023 года. Также было создано свыше 10 тысяч новых рабочих мест.
В свою очередь, врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов подчеркнул, что власти региона поддерживают инвесторов и предлагают инструменты для развития.
Например, в ОЭЗ "Тольятти" на данный момент идет работа по созданию инфраструктуры третьей очереди площадок, которую планируют запустить в 2026 году.
В индустриальных и логистических парках региона ведут свою деятельность 87 компаний. Также в населенных пунктах продолжают работать территории опережающего развития (ТОР). Так, в Тольятти и Чапаевске свои проекты реализовали 78 резидентов, они запустили 60 производств, создали свыше 13 тысяч рабочих мест, а также вложили 41 миллиард рублей инвестиций.