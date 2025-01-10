https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993087076.html

Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров - РИА Новости, 10.01.2025

Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, на котором "жители Гренландии" просят его приобрести остров. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:51:00+03:00

2025-01-10T11:51:00+03:00

2025-01-10T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, на котором "жители Гренландии" просят его приобрести остров. "Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа — младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами — скоро!" — говорится в подписи. Ролик появился в аккаунте избранного президента после того, как его сын Дональд Трамп — младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом. На видео люди в бейсболках с надписью Make America Great Again утвердительно отвечают на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Трамп купил Гренландию. Один из них говорит, что в случае приобретения Штатами острова станут лучше местные образование и здравоохранение. В преддверии вступления в должность президента Трамп уже несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на это, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html

https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html

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"Жители Гренландии" попросили Трампа купить остров Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал видеозапись, на которой "жители Гренландии" просят его приобрести остров. Ранее сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом. 2025-01-10T11:51 true PT1M49S

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп