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Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров - РИА Новости, 10.01.2025
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11:51 10.01.2025 (обновлено: 16:47 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993087076.html
Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров
Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров - РИА Новости, 10.01.2025
Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, на котором "жители Гренландии" просят его приобрести остров. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:51:00+03:00
2025-01-10T16:47:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, на котором "жители Гренландии" просят его приобрести остров. "Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа — младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами — скоро!" — говорится в подписи. Ролик появился в аккаунте избранного президента после того, как его сын Дональд Трамп — младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом. На видео люди в бейсболках с надписью Make America Great Again утвердительно отвечают на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Трамп купил Гренландию. Один из них говорит, что в случае приобретения Штатами острова станут лучше местные образование и здравоохранение. В преддверии вступления в должность президента Трамп уже несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на это, что Гренландия не продается и никогда не будет.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html
https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html
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353
60
353
60
"Жители Гренландии" попросили Трампа купить остров
Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал видеозапись, на которой "жители Гренландии" просят его приобрести остров. Ранее сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом.
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии просят его купить остров

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, на котором "жители Гренландии" просят его приобрести остров.
"Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа — младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами — скоро!" — говорится в подписи.
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Ролик появился в аккаунте избранного президента после того, как его сын Дональд Трамп — младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом.
На видео люди в бейсболках с надписью Make America Great Again утвердительно отвечают на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Трамп купил Гренландию. Один из них говорит, что в случае приобретения Штатами острова станут лучше местные образование и здравоохранение.
В преддверии вступления в должность президента Трамп уже несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на это, что Гренландия не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
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