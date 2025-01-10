https://ria.ru/20250110/germaniya-1993146377.html

На немецкой авиабазе обнаружили следы проникновения, пишет Spiegel

На немецкой авиабазе обнаружили следы проникновения, пишет Spiegel - РИА Новости, 10.01.2025

На немецкой авиабазе обнаружили следы проникновения, пишет Spiegel

Неизвестные снова проникли на территорию казармы немецкой военной авиабазы Кельн-Ван на западе страны, несмотря на усиление безопасности после схожих инцидентов РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:07:00+03:00

2025-01-10T16:07:00+03:00

2025-01-10T16:07:00+03:00

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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Неизвестные снова проникли на территорию казармы немецкой военной авиабазы Кельн-Ван на западе страны, несмотря на усиление безопасности после схожих инцидентов в прошлом году, они в очередной раз пытались взломать дверь, ведущую к водопроводной станции, сообщает издание Spiegel. "Согласно первоначальным данным расследования, преступник или преступники проникли на огороженную территорию бундесвера (Кельн-Ван - ред.) в период с конца декабря по начало января и попытались вскрыть дверь водопроводной станции казармы", - пишет журнал со ссылкой на собственные источники. По данным Spiegel, следы попыток проникновения обнаружены не только у станции, которая снабжает питьевой водой авиабазу и военную часть аэропорта Кельн-Бонн, но и у близлежащей радиомачты, где неизвестные, по всей видимости, попытались проникнуть через металлический барьер, чтобы взобраться на мачту. Уточняется, что 2 января полиция начала расследование в связи с инцидентом, прокуратура Кёльна продозревает неизвестных или неизвестного в диверсии. В августе минувшего года казармы авиабазы закрывали после того, как в заборе нашли дыры и возникли опасения об отравлении водопроводной воды на территории объекта, однако эти подозрения не подтвердились. Тогда же сообщалось о временном закрытии казармы на авиабазе НАТО в немецком Гайленкирхене "из-за информации о потенциальной угрозе". В связи с этими инцидентами министерство обороны Германии приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности военных объектов: было увеличено число патрулей и усилены проверки заградительных сооружений. В ноябре в заборе казарм снова были обнаружены дыры. На авиабазе несут службу 4,3 тысячи солдат и 1,3 тысячи сотрудников разных командных ведомств бундесвера и министерства обороны ФРГ. Среди прочего, на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.

https://ria.ru/20240815/germaniya-1966309512.html

https://ria.ru/20250104/aeroport-1992525767.html

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