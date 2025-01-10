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На немецкой авиабазе обнаружили следы проникновения, пишет Spiegel - РИА Новости, 10.01.2025
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16:07 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/germaniya-1993146377.html
На немецкой авиабазе обнаружили следы проникновения, пишет Spiegel
На немецкой авиабазе обнаружили следы проникновения, пишет Spiegel - РИА Новости, 10.01.2025
На немецкой авиабазе обнаружили следы проникновения, пишет Spiegel
Неизвестные снова проникли на территорию казармы немецкой военной авиабазы Кельн-Ван на западе страны, несмотря на усиление безопасности после схожих инцидентов РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:07:00+03:00
2025-01-10T16:07:00+03:00
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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Неизвестные снова проникли на территорию казармы немецкой военной авиабазы Кельн-Ван на западе страны, несмотря на усиление безопасности после схожих инцидентов в прошлом году, они в очередной раз пытались взломать дверь, ведущую к водопроводной станции, сообщает издание Spiegel. "Согласно первоначальным данным расследования, преступник или преступники проникли на огороженную территорию бундесвера (Кельн-Ван - ред.) в период с конца декабря по начало января и попытались вскрыть дверь водопроводной станции казармы", - пишет журнал со ссылкой на собственные источники. По данным Spiegel, следы попыток проникновения обнаружены не только у станции, которая снабжает питьевой водой авиабазу и военную часть аэропорта Кельн-Бонн, но и у близлежащей радиомачты, где неизвестные, по всей видимости, попытались проникнуть через металлический барьер, чтобы взобраться на мачту. Уточняется, что 2 января полиция начала расследование в связи с инцидентом, прокуратура Кёльна продозревает неизвестных или неизвестного в диверсии. В августе минувшего года казармы авиабазы закрывали после того, как в заборе нашли дыры и возникли опасения об отравлении водопроводной воды на территории объекта, однако эти подозрения не подтвердились. Тогда же сообщалось о временном закрытии казармы на авиабазе НАТО в немецком Гайленкирхене "из-за информации о потенциальной угрозе". В связи с этими инцидентами министерство обороны Германии приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности военных объектов: было увеличено число патрулей и усилены проверки заградительных сооружений. В ноябре в заборе казарм снова были обнаружены дыры. На авиабазе несут службу 4,3 тысячи солдат и 1,3 тысячи сотрудников разных командных ведомств бундесвера и министерства обороны ФРГ. Среди прочего, на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.
https://ria.ru/20240815/germaniya-1966309512.html
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в мире, германия, кельн, нато
В мире, Германия, Кельн, НАТО
На немецкой авиабазе обнаружили следы проникновения, пишет Spiegel

Spiegel: на авиабазе Кельн-Ван снова обнаружили следы проникновения

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Неизвестные снова проникли на территорию казармы немецкой военной авиабазы Кельн-Ван на западе страны, несмотря на усиление безопасности после схожих инцидентов в прошлом году, они в очередной раз пытались взломать дверь, ведущую к водопроводной станции, сообщает издание Spiegel.
"Согласно первоначальным данным расследования, преступник или преступники проникли на огороженную территорию бундесвера (Кельн-Ван - ред.) в период с конца декабря по начало января и попытались вскрыть дверь водопроводной станции казармы", - пишет журнал со ссылкой на собственные источники.
Сотрудник правоохранительных оганов Германии в аэропорту Кельна - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В зону прибытия самолетов аэропорта Кельн/Бонн проникли неизвестные
15 августа 2024, 07:56
По данным Spiegel, следы попыток проникновения обнаружены не только у станции, которая снабжает питьевой водой авиабазу и военную часть аэропорта Кельн-Бонн, но и у близлежащей радиомачты, где неизвестные, по всей видимости, попытались проникнуть через металлический барьер, чтобы взобраться на мачту.
Уточняется, что 2 января полиция начала расследование в связи с инцидентом, прокуратура Кёльна продозревает неизвестных или неизвестного в диверсии.
В августе минувшего года казармы авиабазы закрывали после того, как в заборе нашли дыры и возникли опасения об отравлении водопроводной воды на территории объекта, однако эти подозрения не подтвердились. Тогда же сообщалось о временном закрытии казармы на авиабазе НАТО в немецком Гайленкирхене "из-за информации о потенциальной угрозе". В связи с этими инцидентами министерство обороны Германии приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности военных объектов: было увеличено число патрулей и усилены проверки заградительных сооружений. В ноябре в заборе казарм снова были обнаружены дыры.
На авиабазе несут службу 4,3 тысячи солдат и 1,3 тысячи сотрудников разных командных ведомств бундесвера и министерства обороны ФРГ. Среди прочего, на авиабазе расположена штаб-квартира воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры минобороны.
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Технический сбой в работе аэропортов Германии не был следствием кибератаки
4 января, 20:27
 
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