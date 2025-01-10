https://ria.ru/20250110/finansirovanie-1993096760.html

ВЭБ.РФ открыл финансирование для производства силовой электроники в России

ВЭБ.РФ открыл финансирование для производства силовой электроники в России - РИА Новости, 10.01.2025

ВЭБ.РФ открыл финансирование для производства силовой электроники в России

ВЭБ.РФ в рамках программы "Кластерная инвестиционная платформа" предоставил первую часть средств на реализацию проекта создания серийного производства... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:46:00+03:00

2025-01-10T12:46:00+03:00

2025-01-10T12:46:00+03:00

россия

вэб.рф (вэб)

финансирование

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ в рамках программы "Кластерная инвестиционная платформа" предоставил первую часть средств на реализацию проекта создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка, сообщили в госкорпорации. Общая стоимость проекта составляет 19,5 миллиарда рублей, из которых 15 миллиардов рублей будет выделено ВЭБ.РФ. Решение об участии госкорпорации в финансировании проекта принято наблюдательным советом государственной корпорации. Первые средства будут направлены на контрактацию оборудования длительного цикла изготовления. Предприятие обеспечит серийное производство кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств. Проектная мощность завода позволит выпускать до 140 тысяч пластин в год. В перспективе следующих шести лет это даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70% и значительно повысить уровень локализации силовой электронной компонентной базы, говорится в сообщении. Кластерная инвестиционная платформа предполагает предоставление кредитных средств промышленным предприятиям по льготной ставке для реализации инвестиционных проектов по производству приоритетной продукции. Перечень приоритетной продукции утвержден межведомственной комиссией Минпромторга России на основе отраслевых планов импортозамещения и перечня критических материалов, комплектующих и сырья, добавили в ВЭБе.

https://ria.ru/20241217/vebrf-1989720955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), финансирование