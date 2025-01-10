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Ефимов: инвесторы возвели в 2024 году 30 объектов образования для детей - РИА Новости, 10.01.2025
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10:12 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/efimov-1993017598.html
Ефимов: инвесторы возвели в 2024 году 30 объектов образования для детей
Ефимов: инвесторы возвели в 2024 году 30 объектов образования для детей - РИА Новости, 10.01.2025
Ефимов: инвесторы возвели в 2024 году 30 объектов образования для детей
Инвесторы построили в 2024 году в Москве 30 образовательных учреждений для детей, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:12:00+03:00
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москва
новомосковский административный округ
люблин
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Инвесторы построили в 2024 году в Москве 30 образовательных учреждений для детей, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."В 2024 году в Москве девелоперы построили девять школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями более чем на 8200 мест и 21 детский сад почти на 4000 мест. Значительная часть зданий после завершения строительства передается в городскую систему образования. Девять детских садов, которые возвели инвесторы в 2024 году, город уже получил в собственность. Их общая площадь превышает 37,3 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.Всего за прошедший год в столице появились 44 объекта образования. Наибольшее число школ и детских садов построили в Троицком и Новомосковском административных округах, речь идет о 10 зданиях.Например, в районе Щербинка возвели общеобразовательный центр на 1,2 тысяч мест площадью более 18 тысяч "квадратов". В Люблине появился детский сад на 325 мест и на 7 тысяч квадратных метров. В Можайском районе построили первую школу по концессионному соглашению.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице появился 81 социальный объект.
https://ria.ru/20250109/efimov-1992826663.html
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москва
новомосковский административный округ
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москва, новомосковский административный округ, люблин, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Новомосковский административный округ, Люблин, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы возвели в 2024 году 30 объектов образования для детей

Ефимов: инвесторы построили в Москве в 2024 году 30 объектов образования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Инвесторы построили в 2024 году в Москве 30 образовательных учреждений для детей, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году в Москве девелоперы построили девять школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями более чем на 8200 мест и 21 детский сад почти на 4000 мест. Значительная часть зданий после завершения строительства передается в городскую систему образования. Девять детских садов, которые возвели инвесторы в 2024 году, город уже получил в собственность. Их общая площадь превышает 37,3 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Всего за прошедший год в столице появились 44 объекта образования. Наибольшее число школ и детских садов построили в Троицком и Новомосковском административных округах, речь идет о 10 зданиях.
Например, в районе Щербинка возвели общеобразовательный центр на 1,2 тысяч мест площадью более 18 тысяч "квадратов". В Люблине появился детский сад на 325 мест и на 7 тысяч квадратных метров. В Можайском районе построили первую школу по концессионному соглашению.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице появился 81 социальный объект.
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МоскваНовомосковский административный округЛюблинВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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