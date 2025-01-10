Ефимов: инвесторы возвели в 2024 году 30 объектов образования для детей
Ефимов: инвесторы построили в Москве в 2024 году 30 объектов образования
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Инвесторы построили в 2024 году в Москве 30 образовательных учреждений для детей, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2024 году в Москве девелоперы построили девять школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями более чем на 8200 мест и 21 детский сад почти на 4000 мест. Значительная часть зданий после завершения строительства передается в городскую систему образования. Девять детских садов, которые возвели инвесторы в 2024 году, город уже получил в собственность. Их общая площадь превышает 37,3 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса.
Всего за прошедший год в столице появились 44 объекта образования. Наибольшее число школ и детских садов построили в Троицком и Новомосковском административных округах, речь идет о 10 зданиях.
Например, в районе Щербинка возвели общеобразовательный центр на 1,2 тысяч мест площадью более 18 тысяч "квадратов". В Люблине появился детский сад на 325 мест и на 7 тысяч квадратных метров. В Можайском районе построили первую школу по концессионному соглашению.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице появился 81 социальный объект.