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ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина
ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.01.2025
ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина
Российские войска почти зачистили от ВСУ Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике, остались лишь мелкие очаги сопротивления... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:00:00+03:00
2025-01-10T10:00:00+03:00
2025-01-10T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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денис пушилин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска почти зачистили от ВСУ Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике, остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая", сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он рассказал, что сам отмечал Новый год в Торецке (Дзержинске) непосредственно на расположениях подразделений российской армии и видел воочию, как бойцы наступают. "Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, денис пушилин
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ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск