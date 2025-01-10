https://ria.ru/20250110/dzerzhinsk-1993059215.html

ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина

ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.01.2025

ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина

Российские войска почти зачистили от ВСУ Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике, остались лишь мелкие очаги сопротивления... РИА Новости, 10.01.2025

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специальная военная операция на украине

торецк

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска почти зачистили от ВСУ Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике, остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая", сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он рассказал, что сам отмечал Новый год в Торецке (Дзержинске) непосредственно на расположениях подразделений российской армии и видел воочию, как бойцы наступают. "Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

торецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, денис пушилин