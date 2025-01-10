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ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 10.01.2025 (обновлено: 10:01 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/dzerzhinsk-1993059215.html
ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина
ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.01.2025
ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина
Российские войска почти зачистили от ВСУ Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике, остались лишь мелкие очаги сопротивления... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:00:00+03:00
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специальная военная операция на украине
торецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
денис пушилин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска почти зачистили от ВСУ Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике, остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая", сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он рассказал, что сам отмечал Новый год в Торецке (Дзержинске) непосредственно на расположениях подразделений российской армии и видел воочию, как бойцы наступают. "Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
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торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Торецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск, заявил советник Пушилина

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России почти зачистили от ВСУ Дзержинск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские войска почти зачистили от ВСУ Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой Народной Республике, остались лишь мелкие очаги сопротивления противника в районе шахты "Торецкая", сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Он рассказал, что сам отмечал Новый год в Торецке (Дзержинске) непосредственно на расположениях подразделений российской армии и видел воочию, как бойцы наступают.
"Идет наступление там. Основное – это шахта "Торецкая", где у противника еще есть небольшой гарнизон. А так в основном город фактически зачищен от противника. Есть еще там какие-то такие вот очаги сопротивления, очень маленькие, в частных домах, вот как раз непосредственно в районе этой шахты", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Торецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонТорецк: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеТорецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФДенис Пушилин
 
 
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