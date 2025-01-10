https://ria.ru/20250110/chasov-yar-1993042443.html
Российские штурмовики ведут бои в микрорайоне Часова Яра
Российские штурмовики ведут бои в микрорайоне Часова Яра - РИА Новости, 10.01.2025
Российские штурмовики ведут бои в микрорайоне Часова Яра
Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, ведут активные бои в микрорайоне... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T07:07:00+03:00
2025-01-10T07:07:00+03:00
2025-01-10T09:06:00+03:00
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АРТЕМОВСК (ДНР), 10 янв — РИА Новости. Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, ведут активные бои в микрорайоне Северный города Часов Яр, рассказал в беседе с РИА Новости командир штурмового взвода с позывным Миссионер."Мы сейчас находимся на направлении Часов Яр, микрорайон Северный. Обстановка сейчас там крайне сложная по причинам атак FPV-дронов. Специфика данной местности обуславливается тем, что это не городские многоэтажки, а именно частный сектор. Дома очень ветхие, слабые, соответственно укрытие из них так себе", — сказал он.По словам командира, сложность заключается еще и в том, что нужно постоянно следить за противником с воздуха. Поскольку это уже не позиционные бои, где проще понять, в каком квадрате искать противника, а постоянный огневой контакт, то трудно оперативно идентифицировать своих и чужих, особенно в темное время суток."Ну и, соответственно, постоянное наблюдение за противником, потому что контакты регулярные, перемещение противника, перемещение наших групп. Зачастую все по "серому времени". В темное время суток очень много путаницы, потому что уже каких-то отличительных знаков не видно. И поэтому все там вперемешку", — пояснил боец.Он добавил, что в условиях, когда боевые порядки российских войск и ВСУ перемешаны друг с другом, возникает "совсем другая специфика работы, к которой нужно постоянно приспосабливаться".Часов Яр расположен в Артемовском районе, в шести-семи километрах к западу от Артемовска. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение — это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20250110/chasovyar-1981337707.html
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Штурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра
Штурмовики отряда "Русь" 88-й бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки "Юг", ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой подразделения.
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часов яр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы РФ
Российские штурмовики ведут бои в микрорайоне Часова Яра
Штурмовики отряда "Русь" ведут бои в микрорайоне Северный города Часов Яр