https://ria.ru/20250109/zhestyannikov-1992980112.html
Спикер Вологодского Заксобрания обсудил вопросы организации детского отдыха
Спикер Вологодского Заксобрания обсудил вопросы организации детского отдыха - РИА Новости, 09.01.2025
Спикер Вологодского Заксобрания обсудил вопросы организации детского отдыха
Вопросы организации отдыха и оздоровления детей обсудили на совещании в Бабаево депутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области, спикер Сергей... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:11:00+03:00
2025-01-09T17:11:00+03:00
2025-01-09T17:11:00+03:00
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_10910df5f87aa1d178a1dcbfaa793b88.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вопросы организации отдыха и оздоровления детей обсудили на совещании в Бабаево депутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области, спикер Сергей Жестянников, а также представители органов исполнительной власти и администрации округа, сообщает пресс-служба регионального парламента. Перед началом совещания состоялась экскурсия по лагерю "Камушки". Здесь находятся дети в возрасте от 7 до 16 лет со всей Вологодчины. Жестянников лично убедился, что условия пребывания в "Камушках" комфортные. Ребята активно проводят время – поют песни под гитару, катаются на коньках, участвуют в конкурсах и других активностях. Все школьники убедительно рассказывали спикеру ЗСО о том, что очень довольны отдыхом и обязательно вернутся сюда снова. Это один из немногих лагерей, где организованы зимние смены. "Почему лагеря с зимними сменами можно пересчитать по пальцам одной руки, будем разбираться", - цитирует пресс-служба слова Жестянникова. В ходе совещания выяснилось, что на территории региона проживает 143,9 тысячи детей. В прошлом году 15,9 тысячи детей отдохнули в загородных лагерях на территории области, еще 2,3 тысячи детей – за ее пределами. При этом максимальная наполняемость детских лагерей – чуть более 17 тысяч человек. "Этого явно недостаточно. Мы не понимаем, чем занимались в прошлом году больше 125 тысяч детей. И это при том, что Вологодская область - край лесов, рек и озер. Территория позволяет проводить время с пользой для здоровья и развития. Будем вести последовательную работу, к 2030 году нужно стремиться увеличить вдвое вместимость детских лагерей", - заявил Жестянников. Кроме того, в ходе совещания обсудили возможности детских лагерей по введению зимних смен и увеличению посещаемости в целом. Принято решение выстраивать предметный разговор с каждой организацией, обеспечивающей детский отдых, чтобы определить возможности для введения дополнительных смен. Основная проблема здесь в существующей инфраструктуре, в том числе коммунальной. Потребуется дополнительное вложение средств для ее обновления, говорится в сообщении. Одно из предложений - активнее вовлекать бизнес для проведения профильных смен. Привлекать спортивные и общественные организации к работе с детьми, больше внимания уделять патриотическому воспитанию. По мнению Жестянникова, образовательный процесс должен продолжаться и в летний период. "Почему бы не проводить конкурс по выявлению талантливых юных управленцев по аналогии с проектом губернатора "Время лучших"? Детям будет интересно, а мы предоставим еще одну возможность ребятам проявить себя", - предложил Жестянников.
https://ria.ru/20250109/pererabotka-1992976599.html
https://ria.ru/20241224/vologodchina-1990986044.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_323ea27df18e329db1ced6db7361459f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
Спикер Вологодского Заксобрания обсудил вопросы организации детского отдыха
Жестянников: к 2030 г нужно существенно увеличить посещаемость детских лагерей
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вопросы организации отдыха и оздоровления детей обсудили на совещании в Бабаево депутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области, спикер Сергей Жестянников, а также представители органов исполнительной власти и администрации округа, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Перед началом совещания состоялась экскурсия по лагерю "Камушки". Здесь находятся дети в возрасте от 7 до 16 лет со всей Вологодчины. Жестянников
лично убедился, что условия пребывания в "Камушках" комфортные. Ребята активно проводят время – поют песни под гитару, катаются на коньках, участвуют в конкурсах и других активностях. Все школьники убедительно рассказывали спикеру ЗСО о том, что очень довольны отдыхом и обязательно вернутся сюда снова. Это один из немногих лагерей, где организованы зимние смены.
"Почему лагеря с зимними сменами можно пересчитать по пальцам одной руки, будем разбираться", - цитирует пресс-служба слова Жестянникова.
В ходе совещания выяснилось, что на территории региона проживает 143,9 тысячи детей. В прошлом году 15,9 тысячи детей отдохнули в загородных лагерях на территории области, еще 2,3 тысячи детей – за ее пределами. При этом максимальная наполняемость детских лагерей – чуть более 17 тысяч человек.
"Этого явно недостаточно. Мы не понимаем, чем занимались в прошлом году больше 125 тысяч детей. И это при том, что Вологодская область
- край лесов, рек и озер. Территория позволяет проводить время с пользой для здоровья и развития. Будем вести последовательную работу, к 2030 году нужно стремиться увеличить вдвое вместимость детских лагерей", - заявил Жестянников.
Кроме того, в ходе совещания обсудили возможности детских лагерей по введению зимних смен и увеличению посещаемости в целом. Принято решение выстраивать предметный разговор с каждой организацией, обеспечивающей детский отдых, чтобы определить возможности для введения дополнительных смен. Основная проблема здесь в существующей инфраструктуре, в том числе коммунальной. Потребуется дополнительное вложение средств для ее обновления, говорится в сообщении.
Одно из предложений - активнее вовлекать бизнес для проведения профильных смен. Привлекать спортивные и общественные организации к работе с детьми, больше внимания уделять патриотическому воспитанию. По мнению Жестянникова, образовательный процесс должен продолжаться и в летний период.
"Почему бы не проводить конкурс по выявлению талантливых юных управленцев по аналогии с проектом губернатора "Время лучших"? Детям будет интересно, а мы предоставим еще одну возможность ребятам проявить себя", - предложил Жестянников.