https://ria.ru/20250109/zhestyannikov-1992976942.html

Жестянников: в Заксобрании создадут комиссию по науке и инновациям

Жестянников: в Заксобрании создадут комиссию по науке и инновациям - РИА Новости, 09.01.2025

Жестянников: в Заксобрании создадут комиссию по науке и инновациям

В Законодательном Собрании Вологодской области планируют создать комиссию по науке и инновациям, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:56:00+03:00

2025-01-09T16:56:00+03:00

2025-01-09T16:56:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области планируют создать комиссию по науке и инновациям, сообщает пресс-служба регионального парламента. Новый экспертный орган будет способствовать развитию научного потенциала региона. "Это станет очередным шагом в перестройке работы областного парламента. В настоящее время обсуждается перераспределение нагрузки между комитетами, наряду с этим будут созданы специальные комиссии. Предварительно, в их состав войдут депутаты, представляющие разные сферы деятельности, а также представители исполнительной власти, бизнеса, эксперты и общественники", - рассказал председатель ЗСО Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба. Комиссия по науке и инновациям будет заниматься разработкой предложений и рекомендаций, направленных на эффективное использование научно-технического потенциала, увеличением вклада науки и техники в развитие экономики области, обеспечением прогрессивных структурных преобразований в сфере материального производства и улучшением экологической обстановки. "Все это позволит включить учреждения образования, научные базы предприятий, научные учреждения региона в активное решение задач, которые сегодня стоят перед Вологодской областью", - сказал Жестянников. Как добавил спикер ЗСО, в рамках перестройки работы областного парламента, будет продолжена практика выездных заседаний комитетов и проведения парламентских дней. Кроме того, к такому формату присоединятся Общественный совет при Законодательном Собрании, Молодежный парламент области и экспертные комиссии при комитетах. По словам председателя, теперь деятельность ЗСО во многом направлена на непосредственную работу с населением на территориях.

https://ria.ru/20250109/pererabotka-1992976599.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников