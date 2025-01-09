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Жестянников: в Заксобрании создадут комиссию по науке и инновациям - РИА Новости, 09.01.2025
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Вологодская область
 
16:56 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/zhestyannikov-1992976942.html
Жестянников: в Заксобрании создадут комиссию по науке и инновациям
Жестянников: в Заксобрании создадут комиссию по науке и инновациям - РИА Новости, 09.01.2025
Жестянников: в Заксобрании создадут комиссию по науке и инновациям
В Законодательном Собрании Вологодской области планируют создать комиссию по науке и инновациям, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:56:00+03:00
2025-01-09T16:56:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области планируют создать комиссию по науке и инновациям, сообщает пресс-служба регионального парламента. Новый экспертный орган будет способствовать развитию научного потенциала региона. "Это станет очередным шагом в перестройке работы областного парламента. В настоящее время обсуждается перераспределение нагрузки между комитетами, наряду с этим будут созданы специальные комиссии. Предварительно, в их состав войдут депутаты, представляющие разные сферы деятельности, а также представители исполнительной власти, бизнеса, эксперты и общественники", - рассказал председатель ЗСО Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба. Комиссия по науке и инновациям будет заниматься разработкой предложений и рекомендаций, направленных на эффективное использование научно-технического потенциала, увеличением вклада науки и техники в развитие экономики области, обеспечением прогрессивных структурных преобразований в сфере материального производства и улучшением экологической обстановки. "Все это позволит включить учреждения образования, научные базы предприятий, научные учреждения региона в активное решение задач, которые сегодня стоят перед Вологодской областью", - сказал Жестянников. Как добавил спикер ЗСО, в рамках перестройки работы областного парламента, будет продолжена практика выездных заседаний комитетов и проведения парламентских дней. Кроме того, к такому формату присоединятся Общественный совет при Законодательном Собрании, Молодежный парламент области и экспертные комиссии при комитетах. По словам председателя, теперь деятельность ЗСО во многом направлена на непосредственную работу с населением на территориях.
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сергей жестянников
Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников: в Заксобрании создадут комиссию по науке и инновациям

Жестянников: в Заксобрании Вологодчины создадут комиссию по науке и инновациям

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области планируют создать комиссию по науке и инновациям, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новый экспертный орган будет способствовать развитию научного потенциала региона.
"Это станет очередным шагом в перестройке работы областного парламента. В настоящее время обсуждается перераспределение нагрузки между комитетами, наряду с этим будут созданы специальные комиссии. Предварительно, в их состав войдут депутаты, представляющие разные сферы деятельности, а также представители исполнительной власти, бизнеса, эксперты и общественники", - рассказал председатель ЗСО Сергей Жестянников, его слова приводит пресс-служба.
Комиссия по науке и инновациям будет заниматься разработкой предложений и рекомендаций, направленных на эффективное использование научно-технического потенциала, увеличением вклада науки и техники в развитие экономики области, обеспечением прогрессивных структурных преобразований в сфере материального производства и улучшением экологической обстановки.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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"Все это позволит включить учреждения образования, научные базы предприятий, научные учреждения региона в активное решение задач, которые сегодня стоят перед Вологодской областью", - сказал Жестянников.
Как добавил спикер ЗСО, в рамках перестройки работы областного парламента, будет продолжена практика выездных заседаний комитетов и проведения парламентских дней. Кроме того, к такому формату присоединятся Общественный совет при Законодательном Собрании, Молодежный парламент области и экспертные комиссии при комитетах. По словам председателя, теперь деятельность ЗСО во многом направлена на непосредственную работу с населением на территориях.
 
Вологодская областьСергей Жестянников
 
 
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