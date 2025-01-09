Во Франции подали жалобу на соцсеть Х
Point: во Франции подали жалобу на соцсеть Х Маска из-за манипуляции алгоритмами
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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против соцсети Х в управление французского медиарегулятора Arcom из-за "возможного манипулирования ее алгоритмами со стороны Илона Маска", сообщает издание Point.
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"Депутат Европарламента подала жалобу в Arcom, регулирующий орган аудиовизуальной и цифровой связи, против X в соответствии с Европейским регламентом о цифровых услугах (DSA). Она осуждает сообщения с нападками на правительства и европейских лидеров и поддержку крайне правых на континенте", - сообщает СМИ.
По словам Лалюк, ее возмутили "десятки сообщений в ее ленте от пользователей, на которых она не подписана".
Как отмечает СМИ, жалоба была подана в тот день, когда Маск должен провести в Х дебаты с сопредседателем немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.
"Необходимо задаться вопросом, эксплуатирует ли г-н Маск алгоритмы платформы или злоупотребляет ими для содействия распространению собственных сообщений в ущерб контенту своих пользователей и в интересах своих личных интересов и своих идей", - пишет евродепутат в письме главе Arcom.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде.
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"Если Arcom сочтет жалобу приемлемой, она может инициировать собственную процедуру, параллельную процедуре Еврокомиссии", - отмечает СМИ.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
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