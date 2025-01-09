https://ria.ru/20250109/zhaloba-1992974034.html

Во Франции подали жалобу на соцсеть Х

Во Франции подали жалобу на соцсеть Х - РИА Новости, 09.01.2025

Во Франции подали жалобу на соцсеть Х

Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против соцсети Х в управление французского медиарегулятора Arcom из-за "возможного манипулирования ее... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:43:00+03:00

2025-01-09T16:43:00+03:00

2025-01-09T16:43:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против соцсети Х в управление французского медиарегулятора Arcom из-за "возможного манипулирования ее алгоритмами со стороны Илона Маска", сообщает издание Point. "Депутат Европарламента подала жалобу в Arcom, регулирующий орган аудиовизуальной и цифровой связи, против X в соответствии с Европейским регламентом о цифровых услугах (DSA). Она осуждает сообщения с нападками на правительства и европейских лидеров и поддержку крайне правых на континенте", - сообщает СМИ. По словам Лалюк, ее возмутили "десятки сообщений в ее ленте от пользователей, на которых она не подписана". Как отмечает СМИ, жалоба была подана в тот день, когда Маск должен провести в Х дебаты с сопредседателем немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель. "Необходимо задаться вопросом, эксплуатирует ли г-н Маск алгоритмы платформы или злоупотребляет ими для содействия распространению собственных сообщений в ущерб контенту своих пользователей и в интересах своих личных интересов и своих идей", - пишет евродепутат в письме главе Arcom. В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. "Если Arcom сочтет жалобу приемлемой, она может инициировать собственную процедуру, параллельную процедуре Еврокомиссии", - отмечает СМИ. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.

https://ria.ru/20250107/mask-1992767737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, илон маск, еврокомиссия, европарламент, tiktok