Рейтинг@Mail.ru
Во Франции подали жалобу на соцсеть Х - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/zhaloba-1992974034.html
Во Франции подали жалобу на соцсеть Х
Во Франции подали жалобу на соцсеть Х - РИА Новости, 09.01.2025
Во Франции подали жалобу на соцсеть Х
Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против соцсети Х в управление французского медиарегулятора Arcom из-за "возможного манипулирования ее... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:43:00+03:00
2025-01-09T16:43:00+03:00
в мире
технологии
россия
илон маск
еврокомиссия
европарламент
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e38c613897b63d41b7e3d00ac8e1d2.jpg
ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против соцсети Х в управление французского медиарегулятора Arcom из-за "возможного манипулирования ее алгоритмами со стороны Илона Маска", сообщает издание Point. "Депутат Европарламента подала жалобу в Arcom, регулирующий орган аудиовизуальной и цифровой связи, против X в соответствии с Европейским регламентом о цифровых услугах (DSA). Она осуждает сообщения с нападками на правительства и европейских лидеров и поддержку крайне правых на континенте", - сообщает СМИ. По словам Лалюк, ее возмутили "десятки сообщений в ее ленте от пользователей, на которых она не подписана". Как отмечает СМИ, жалоба была подана в тот день, когда Маск должен провести в Х дебаты с сопредседателем немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель. "Необходимо задаться вопросом, эксплуатирует ли г-н Маск алгоритмы платформы или злоупотребляет ими для содействия распространению собственных сообщений в ущерб контенту своих пользователей и в интересах своих личных интересов и своих идей", - пишет евродепутат в письме главе Arcom. В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде. "Если Arcom сочтет жалобу приемлемой, она может инициировать собственную процедуру, параллельную процедуре Еврокомиссии", - отмечает СМИ. Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
https://ria.ru/20250107/mask-1992767737.html
https://ria.ru/20240807/mask-1964545205.html
https://ria.ru/20250106/starmer-1992678905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587456281_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_81aca57da6393f4557e292fcd1b46b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, россия, илон маск, еврокомиссия, европарламент, tiktok
В мире, Технологии, Россия, Илон Маск, Еврокомиссия, Европарламент, TikTok
Во Франции подали жалобу на соцсеть Х

Point: во Франции подали жалобу на соцсеть Х Маска из-за манипуляции алгоритмами

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкОслабление карантинного режима во Франции
Ослабление карантинного режима во Франции - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Ослабление карантинного режима во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 9 янв – РИА Новости. Французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против соцсети Х в управление французского медиарегулятора Arcom из-за "возможного манипулирования ее алгоритмами со стороны Илона Маска", сообщает издание Point.
«
"Депутат Европарламента подала жалобу в Arcom, регулирующий орган аудиовизуальной и цифровой связи, против X в соответствии с Европейским регламентом о цифровых услугах (DSA). Она осуждает сообщения с нападками на правительства и европейских лидеров и поддержку крайне правых на континенте", - сообщает СМИ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Биограф Маска утверждает, что миллиардер сходит с ума, пишет Daily Beast
7 января, 21:01
По словам Лалюк, ее возмутили "десятки сообщений в ее ленте от пользователей, на которых она не подписана".
Как отмечает СМИ, жалоба была подана в тот день, когда Маск должен провести в Х дебаты с сопредседателем немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.
"Необходимо задаться вопросом, эксплуатирует ли г-н Маск алгоритмы платформы или злоупотребляет ими для содействия распространению собственных сообщений в ущерб контенту своих пользователей и в интересах своих личных интересов и своих идей", - пишет евродепутат в письме главе Arcom.
В июле Еврокомиссия проинформировала сеть X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений Еврокомиссия пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота. Илон Маск в свою очередь заявил, что соцсеть Х ждет "очень открытая" битва с Еврокомиссией в суде.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим соцсеть X
7 августа 2024, 04:50
"Если Arcom сочтет жалобу приемлемой, она может инициировать собственную процедуру, параллельную процедуре Еврокомиссии", - отмечает СМИ.
Закон о цифровых услугах (DSA) вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Стармер обвинил Маска во лжи
6 января, 18:05
 
В миреТехнологииРоссияИлон МаскЕврокомиссияЕвропарламентTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала