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Зеленский выпрашивал размещение западного военного контингента на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
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15:31 09.01.2025 (обновлено: 15:32 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992955926.html
Зеленский выпрашивал размещение западного военного контингента на Украине
Зеленский выпрашивал размещение западного военного контингента на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
Зеленский выпрашивал размещение западного военного контингента на Украине
Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии выпрашивал у союзников ПВО и размещение... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:31:00+03:00
2025-01-09T15:32:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
германия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии выпрашивал у союзников ПВО и размещение западного военного контингента. "Мы просим о немедленных поставках систем ПВО", - заявил Зеленский в ходе выступления на конференции. Кроме того, Зеленский вспомнил о предложении размесить на Украине иностранный контингент. "В прошлом году Франция выдвинула идею разместить иностранный контингент партнеров на Украине... Если наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру, я считаю, что такое размещение контингента партнеров является одним из наилучших инструментов", - добавил Зеленский. При этом, по его словам, в поддержку размещения иностранного контингента на Украине высказались и представители Великобритании. Конкретных имен и должностей при этом Зеленский не назвал. Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992947030.html
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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), германия
В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Германия
Зеленский выпрашивал размещение западного военного контингента на Украине

Зеленский на "Рамштайне" выпрашивал размещение западного контингента на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" в Германии выпрашивал у союзников ПВО и размещение западного военного контингента.
"Мы просим о немедленных поставках систем ПВО", - заявил Зеленский в ходе выступления на конференции.
Борис Писториус, Владимир Зеленский и Ллойд Остин на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Зеленский сделал дерзкий выпад во время встречи с союзниками в Германии
Вчера, 14:53
Кроме того, Зеленский вспомнил о предложении размесить на Украине иностранный контингент. "В прошлом году Франция выдвинула идею разместить иностранный контингент партнеров на Украине... Если наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру, я считаю, что такое размещение контингента партнеров является одним из наилучших инструментов", - добавил Зеленский.
При этом, по его словам, в поддержку размещения иностранного контингента на Украине высказались и представители Великобритании. Конкретных имен и должностей при этом Зеленский не назвал.
Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Германии задали Зеленскому неудобный вопрос перед визитом в страну
Вчера, 12:19
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Раде высмеяли Зеленского за последствия его нецензурного интервью
Вчера, 02:48
 
В миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Германия
 
 
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