https://ria.ru/20250109/vsu-1993024678.html

При украинском обстреле Каменки-Днепровской погибли две женщины

При украинском обстреле Каменки-Днепровской погибли две женщины - РИА Новости, 09.01.2025

При украинском обстреле Каменки-Днепровской погибли две женщины

Две женщины погибли при обстреле со стороны ВСУ города Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T22:37:00+03:00

2025-01-09T22:37:00+03:00

2025-01-09T22:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Две женщины погибли при обстреле со стороны ВСУ города Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.ВСУ в четверг совершили массированную атаку дронами на город Каменка-Днепровская, пострадали четыре человека. Позднее украинские войска открыли и артиллерийский огонь по этому городу."Во время артиллерийского обстрела две жительницы (1940 и 1965 года рождения) получили ранения, несовместимые с жизнью", - написал Балицкий в Telegram-канале.Также при обстреле повреждены крыша, фасад и окна одного из домовладений, а также теплица и труба газопровода.Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что семьям будет оказана помощь.

https://ria.ru/20250109/sumy-1993017312.html

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина