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ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
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13:50 09.01.2025 (обновлено: 14:00 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/vsu-1992930973.html
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 190 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:50:00+03:00
2025-01-09T14:00:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 190 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 50310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в Курской области

Потери ВСУ за сутки в Курской области составили до 190 военнослужащих

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 190 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 50310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
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