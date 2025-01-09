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ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/vsu-1992923107.html
ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025
ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска нанесли удар по автовокзалу города Каменка-Днепровская в Запорожской области, ранены три человека, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:16:00+03:00
2025-01-09T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по автовокзалу города Каменка-Днепровская в Запорожской области, ранены три человека, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В результате артобстрела бандеровцами городского автовокзала в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранения получили три человека", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html
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запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: при обстреле ВСУ автовокзала в Запорожской области ранены три человека

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по автовокзалу города Каменка-Днепровская в Запорожской области, ранены три человека, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В результате артобстрела бандеровцами городского автовокзала в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранения получили три человека", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
Вчера, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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