https://ria.ru/20250109/vsu-1992923107.html

ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025

ВСУ нанесли удар по автовокзалу в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска нанесли удар по автовокзалу города Каменка-Днепровская в Запорожской области, ранены три человека, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:16:00+03:00

2025-01-09T13:16:00+03:00

2025-01-09T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по автовокзалу города Каменка-Днепровская в Запорожской области, ранены три человека, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В результате артобстрела бандеровцами городского автовокзала в городе Каменка-Днепровская Запорожской области ранения получили три человека", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html

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запорожская область, россия, владимир рогов