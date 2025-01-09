https://ria.ru/20250109/vsu-1992922951.html

В Херсонской области задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ

В Херсонской области задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025

В Херсонской области задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ

Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области задержали 18-летнюю местную жительницу, подозреваемую в передаче сведений военизированному формированию... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:15:00+03:00

2025-01-09T13:15:00+03:00

2025-01-09T13:15:00+03:00

происшествия

россия

херсонская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области задержали 18-летнюю местную жительницу, подозреваемую в передаче сведений военизированному формированию Украины, её заключили под стражу, сообщили журналистам в ФСБ РФ. По данным ведомства, подозреваемая в апреле 2023 года передала куратору данные о местах дислокации российских военных на территории Херсонской области. "В отношении задержанной следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

россия

херсонская область

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происшествия, россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)