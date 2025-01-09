https://ria.ru/20250109/voennyj-1992899359.html

Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ

Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025

Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ

Пленный украинский военный рассказал на видео Минобороны РФ, что саперному делу их учили больше в теории, перед отправкой на позиции они лишь знали, как держать РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:40:00+03:00

2025-01-09T10:40:00+03:00

2025-01-09T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пленный украинский военный рассказал на видео Минобороны РФ, что саперному делу их учили больше в теории, перед отправкой на позиции они лишь знали, как держать автомат. Михаил Костюк рассказал, что приехал в Луцк отметиться в военкомат, где ему сказали, что повезут на проверку документов, но обманом отвезли на ВЛК (военно-медицинскую комиссию - ред.). "После ВЛК привезли в военкомат, там было очень много ребят, около 30. В 12 часов ночи нас собрали и увезли в Каменец-Подольский", - сказал пленный. По его словам, к обучению набранных мобилизованных отнеслись формально. Они знали только то, как держать автомат, и как им пользоваться. Саперному делу "больше учили теоретически, чем практически". "Дальше отправили в Сумскую область. В заброшенную хату закинули нас, мы там обустроились и целый день сидели. И вечером сказали, чтобы мы на задание собирались. Первые закинули мины противотанковые, нас загрузили в машину, объяснили что-то, показали видео, как эти мины устанавливать, сказали выполнить задание. Мы отказались выполнять задание. Нам сказали, что отказ не принимается", - сказал он. Михаил рассказал, что когда они возвращались с задания, попали под сильный обстрел, выяснилось, что их "кинули", поэтому, не зная, что делать дальше, украинские военные решили сдаться в плен. "Сидели около 2-3 часов. Тут кто-то в блиндаж заходит, видим, что русские, руки подняли, автоматы скинули. Мы даже автоматы с предохранителей не снимали", - сказал Михаил.

https://ria.ru/20250106/vsu-1992695596.html

https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html

https://ria.ru/20250109/perspektivy-1992874579.html

сумская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина