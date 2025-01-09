https://ria.ru/20250109/voennyj-1992899359.html
Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ
Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ
Пленный украинский военный рассказал на видео Минобороны РФ, что саперному делу их учили больше в теории, перед отправкой на позиции они лишь знали, как держать РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:40:00+03:00
2025-01-09T10:40:00+03:00
2025-01-09T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пленный украинский военный рассказал на видео Минобороны РФ, что саперному делу их учили больше в теории, перед отправкой на позиции они лишь знали, как держать автомат. Михаил Костюк рассказал, что приехал в Луцк отметиться в военкомат, где ему сказали, что повезут на проверку документов, но обманом отвезли на ВЛК (военно-медицинскую комиссию - ред.). "После ВЛК привезли в военкомат, там было очень много ребят, около 30. В 12 часов ночи нас собрали и увезли в Каменец-Подольский", - сказал пленный. По его словам, к обучению набранных мобилизованных отнеслись формально. Они знали только то, как держать автомат, и как им пользоваться. Саперному делу "больше учили теоретически, чем практически". "Дальше отправили в Сумскую область. В заброшенную хату закинули нас, мы там обустроились и целый день сидели. И вечером сказали, чтобы мы на задание собирались. Первые закинули мины противотанковые, нас загрузили в машину, объяснили что-то, показали видео, как эти мины устанавливать, сказали выполнить задание. Мы отказались выполнять задание. Нам сказали, что отказ не принимается", - сказал он. Михаил рассказал, что когда они возвращались с задания, попали под сильный обстрел, выяснилось, что их "кинули", поэтому, не зная, что делать дальше, украинские военные решили сдаться в плен. "Сидели около 2-3 часов. Тут кто-то в блиндаж заходит, видим, что русские, руки подняли, автоматы скинули. Мы даже автоматы с предохранителей не снимали", - сказал Михаил.
https://ria.ru/20250106/vsu-1992695596.html
https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html
https://ria.ru/20250109/perspektivy-1992874579.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ
Пленный военный ВСУ рассказал, что саперному делу его учили больше в теории
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пленный украинский военный рассказал на видео Минобороны РФ, что саперному делу их учили больше в теории, перед отправкой на позиции они лишь знали, как держать автомат.
Михаил Костюк рассказал, что приехал в Луцк отметиться в военкомат, где ему сказали, что повезут на проверку документов, но обманом отвезли на ВЛК (военно-медицинскую комиссию - ред.).
"После ВЛК привезли в военкомат, там было очень много ребят, около 30. В 12 часов ночи нас собрали и увезли в Каменец-Подольский", - сказал пленный.
По его словам, к обучению набранных мобилизованных отнеслись формально. Они знали только то, как держать автомат, и как им пользоваться. Саперному делу "больше учили теоретически, чем практически".
"Дальше отправили в Сумскую область
. В заброшенную хату закинули нас, мы там обустроились и целый день сидели. И вечером сказали, чтобы мы на задание собирались. Первые закинули мины противотанковые, нас загрузили в машину, объяснили что-то, показали видео, как эти мины устанавливать, сказали выполнить задание. Мы отказались выполнять задание. Нам сказали, что отказ не принимается", - сказал он.
Михаил рассказал, что когда они возвращались с задания, попали под сильный обстрел, выяснилось, что их "кинули", поэтому, не зная, что делать дальше, украинские военные решили сдаться в плен.
"Сидели около 2-3 часов. Тут кто-то в блиндаж заходит, видим, что русские, руки подняли, автоматы скинули. Мы даже автоматы с предохранителей не снимали", - сказал Михаил.