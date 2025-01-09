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Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:40 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/voennyj-1992899359.html
Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ
Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025
Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ
Пленный украинский военный рассказал на видео Минобороны РФ, что саперному делу их учили больше в теории, перед отправкой на позиции они лишь знали, как держать РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:40:00+03:00
2025-01-09T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пленный украинский военный рассказал на видео Минобороны РФ, что саперному делу их учили больше в теории, перед отправкой на позиции они лишь знали, как держать автомат. Михаил Костюк рассказал, что приехал в Луцк отметиться в военкомат, где ему сказали, что повезут на проверку документов, но обманом отвезли на ВЛК (военно-медицинскую комиссию - ред.). "После ВЛК привезли в военкомат, там было очень много ребят, около 30. В 12 часов ночи нас собрали и увезли в Каменец-Подольский", - сказал пленный. По его словам, к обучению набранных мобилизованных отнеслись формально. Они знали только то, как держать автомат, и как им пользоваться. Саперному делу "больше учили теоретически, чем практически". "Дальше отправили в Сумскую область. В заброшенную хату закинули нас, мы там обустроились и целый день сидели. И вечером сказали, чтобы мы на задание собирались. Первые закинули мины противотанковые, нас загрузили в машину, объяснили что-то, показали видео, как эти мины устанавливать, сказали выполнить задание. Мы отказались выполнять задание. Нам сказали, что отказ не принимается", - сказал он. Михаил рассказал, что когда они возвращались с задания, попали под сильный обстрел, выяснилось, что их "кинули", поэтому, не зная, что делать дальше, украинские военные решили сдаться в плен. "Сидели около 2-3 часов. Тут кто-то в блиндаж заходит, видим, что русские, руки подняли, автоматы скинули. Мы даже автоматы с предохранителей не снимали", - сказал Михаил.
https://ria.ru/20250106/vsu-1992695596.html
https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html
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сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Пленный украинский военный рассказал о плохой подготовке в ВСУ

Пленный военный ВСУ рассказал, что саперному делу его учили больше в теории

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пленный украинский военный рассказал на видео Минобороны РФ, что саперному делу их учили больше в теории, перед отправкой на позиции они лишь знали, как держать автомат.
Михаил Костюк рассказал, что приехал в Луцк отметиться в военкомат, где ему сказали, что повезут на проверку документов, но обманом отвезли на ВЛК (военно-медицинскую комиссию - ред.).
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"После ВЛК привезли в военкомат, там было очень много ребят, около 30. В 12 часов ночи нас собрали и увезли в Каменец-Подольский", - сказал пленный.
По его словам, к обучению набранных мобилизованных отнеслись формально. Они знали только то, как держать автомат, и как им пользоваться. Саперному делу "больше учили теоретически, чем практически".
"Дальше отправили в Сумскую область. В заброшенную хату закинули нас, мы там обустроились и целый день сидели. И вечером сказали, чтобы мы на задание собирались. Первые закинули мины противотанковые, нас загрузили в машину, объяснили что-то, показали видео, как эти мины устанавливать, сказали выполнить задание. Мы отказались выполнять задание. Нам сказали, что отказ не принимается", - сказал он.
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Михаил рассказал, что когда они возвращались с задания, попали под сильный обстрел, выяснилось, что их "кинули", поэтому, не зная, что делать дальше, украинские военные решили сдаться в плен.
"Сидели около 2-3 часов. Тут кто-то в блиндаж заходит, видим, что русские, руки подняли, автоматы скинули. Мы даже автоматы с предохранителей не снимали", - сказал Михаил.
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