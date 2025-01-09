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Узбекистан сближает акцизные ставки на местную и импортную продукцию - РИА Новости, 09.01.2025
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10:30 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/uzbekistan-1992898064.html
Узбекистан сближает акцизные ставки на местную и импортную продукцию
Узбекистан сближает акцизные ставки на местную и импортную продукцию - РИА Новости, 09.01.2025
Узбекистан сближает акцизные ставки на местную и импортную продукцию
Узбекистан продолжает интеграцию в мировую экономику, приближаясь к членству во Всемирной торговой организации, 24 декабря 2024 года были приняты поправки в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:30:00+03:00
2025-01-09T10:30:00+03:00
экономика
узбекистан
россия
всемирная торговая организация (вто)
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Узбекистан продолжает интеграцию в мировую экономику, приближаясь к членству во Всемирной торговой организации, 24 декабря 2024 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, значительно сближающие ставки акцизов на импортную и местную алкогольную и табачную продукцию, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)"Этот шаг Узбекистана – одно из требований присоединения страны к ВТО, вступление в которую должно произойти в Камеруне во время 14-й министерской конференции, запланированной на начало 2026 года", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что снижение разницы в акцизах на импортные и узбекские товары призвано создать более конкурентную среду. Так, фиксированный акциз на импортные сигареты, папиросы, биди (тонкие, небольшие азиатские сигареты, распространённые в Индии и некоторых других странах Азии) и кретек (тип сигарет, заполненных табаком и измельчённой гвоздикой) с 1 января 2025 года превышает ставку для местной продукции всего на 10% (в 2024 году разница составляла 30%), а с 1 июля 2025 года акцизы будут полностью унифицированы на уровне 340 тысяч сум за 1 тысячу штук.Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке алкоголя: с 1 января 2025 года введена единая ставка акциза на этиловый спирт (15 тысяч сум за 1 литр), а акцизы на импортную алкогольную продукцию снижены – на четверть для водки, коньяка и других крепких напитков и более чем в половину для вина и пива. Подробная информация об обновленных ставках доступна на сайте РЭЦ.Для оперативного мониторинга налогового законодательства других стран Российский экспортный центр предлагает воспользоваться бесплатной интерактивной платформой "Аналитика. Барьеры и требования рынков". Эта платформа предоставляет актуальную и достоверную информацию о размерах ввозных таможенных пошлин и требованиях зарубежного законодательства в отношении российской продукции, позволяя компаниям своевременно адаптировать свою бизнес-стратегию к изменениям в законодательстве и успешно конкурировать на международном уровне. Платформа является незаменимым инструментом для принятия обоснованных решений и минимизации рисков при выходе на зарубежные рынки.
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экономика, узбекистан, россия, всемирная торговая организация (вто), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Узбекистан, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Узбекистан сближает акцизные ставки на местную и импортную продукцию

Узбекистан сближает акцизные ставки на алкогольную и табачную продукцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Узбекистан продолжает интеграцию в мировую экономику, приближаясь к членству во Всемирной торговой организации, 24 декабря 2024 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, значительно сближающие ставки акцизов на импортную и местную алкогольную и табачную продукцию, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)
"Этот шаг Узбекистана – одно из требований присоединения страны к ВТО, вступление в которую должно произойти в Камеруне во время 14-й министерской конференции, запланированной на начало 2026 года", - говорится в сообщении.
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В РЭЦ отметили, что снижение разницы в акцизах на импортные и узбекские товары призвано создать более конкурентную среду. Так, фиксированный акциз на импортные сигареты, папиросы, биди (тонкие, небольшие азиатские сигареты, распространённые в Индии и некоторых других странах Азии) и кретек (тип сигарет, заполненных табаком и измельчённой гвоздикой) с 1 января 2025 года превышает ставку для местной продукции всего на 10% (в 2024 году разница составляла 30%), а с 1 июля 2025 года акцизы будут полностью унифицированы на уровне 340 тысяч сум за 1 тысячу штук.
Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке алкоголя: с 1 января 2025 года введена единая ставка акциза на этиловый спирт (15 тысяч сум за 1 литр), а акцизы на импортную алкогольную продукцию снижены – на четверть для водки, коньяка и других крепких напитков и более чем в половину для вина и пива. Подробная информация об обновленных ставках доступна на сайте РЭЦ.
Для оперативного мониторинга налогового законодательства других стран Российский экспортный центр предлагает воспользоваться бесплатной интерактивной платформой "Аналитика. Барьеры и требования рынков". Эта платформа предоставляет актуальную и достоверную информацию о размерах ввозных таможенных пошлин и требованиях зарубежного законодательства в отношении российской продукции, позволяя компаниям своевременно адаптировать свою бизнес-стратегию к изменениям в законодательстве и успешно конкурировать на международном уровне. Платформа является незаменимым инструментом для принятия обоснованных решений и минимизации рисков при выходе на зарубежные рынки.
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