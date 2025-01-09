https://ria.ru/20250109/ukrashenie-1836803142.html

Экзотика и винтаж: как правильно украсить новогоднюю ель в 2025 году

Как украсить елку на Новый год 2025: в каких цветах, интересные идеи и варианты

Экзотика и винтаж: как правильно украсить новогоднюю ель в 2025 году

Новому 2025 году будет покровительствовать Зеленая Деревянная Змея. Как нарядить елку так, чтобы угодить тотему, варианты и идеи украшения новогоднего интерьера РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:12:00+03:00

2025-01-09T13:12:00+03:00

2025-01-09T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Новому 2025 году будет покровительствовать Зеленая Деревянная Змея. Как нарядить елку так, чтобы угодить тотему, варианты и идеи украшения новогоднего интерьера от дизайнеров и декораторов с фото, красивое оформление новогоднего дерева, как сделать игрушки и гирлянды своими руками, - в материале РИА Новости.Как украсить елку2025 год по восточному календарю пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Существо непредсказуемое, но мудрое, хитрое и проницательное, змея наделяется способностью находить выход даже из самого запутанного положения и видеть радость в простых вещах. Она не любит шумных мест, предпочитает тишину и покой.Астрологи советуют для встречи нового 2025 года использовать в украшениях и нарядах все оттенки зеленого, элегантные и сдержанные коричневые, бежевые цвета и не увлекаться красным, так как это цвет огня, который не дружит с деревом - стихией тотема наступающего года. Однако не обязательно строго придерживаться советов в процессе украшения новогодней ели, говорят стилисты, главное - чтобы сам процесс принес удовольствие, а результат - праздничное настроение и уют.Выбор цветов- При выборе гаммы всегда стоит помнить о константах в совмещении цветов. Так, к примеру, белый подходит ко всем цветам. Именно поэтому сочетание белого с другими яркими оттенками всегда наиболее выигрышное. Если вы решили нарядить елку в год Змеи в изумрудный, то добавьте легких белых перьев, искусственных цветов того же цвета и совсем немного позолоты (для акцента) - такое сочетание придаст новогоднему дереву изящности. Позолоту можно заменить на желтый или коричневый. И не забывайте про правило трех цветов. Оно гласит, что 60% наполнения должен занимать главный цвет, 30% вторичный и всего 10% можно добавить в виде различных акцентов, - советует Яна Нечайкина, руководитель ландшафтно-архитектурного бюро "Андера".Выбор стиляВ зависимости от выбранного стиля, новогодняя красавица может быть украшена винтажно, минималистически, экзотично или сказочно.МинимализмЭтот стиль предполагает минимальное количество декора и максимально сдержанную цветовую гамму, например, черную или белую. Можно использовать банты из бархатных лент пастельных тонов."Если ваша елка выглядит самодостаточно, а вы не любите лишней мишуры, то этот тренд точно для вас. Разбавить можно тонкой гирляндой, которая создаст атмосферу уюта ближе к вечеру", - советует Алина Ли, основатель студии флористики и декора "LIB flowers & décor".Винтажный стильВинтажные игрушки всегда актуальны и создают по-настоящему праздничную атмосферу. Можно сочетать колокольчики, снежинки, золотые шары, оленей, часы. А также настоящие съедобные конфеты, пряники и мандарины.ЭкостильК такому стилю прекрасно подойдут старые советские игрушки и украшения, сделанные своими руками: деревянные, из джута, натуральных тканей и картона, сушеные фрукты, шишки, растения.Сказочные декорацииЗдесь изюминкой новогодней ели могут стать фигурки лесных обитателей: игрушки в виде ежиков, сов, белочек, оленей, мишек и прочее. Под украшенное дерево хорошо поставить главного распорядителя праздника - Деда Мороза.ЭкзотикаЕсли нравится, например, китайский колорит, можно использовать для украшения китайские фонарики, веера, колокольчики, шары с иероглифами и конверты с пожеланиями. Все это должно быть выдержано в традиционной для этой страны цветовой гамме: красном и золотом цвете. И не стоит забывать про символ года - все оттенки зеленого.Идеи и варианты украшения- Подбирать праздничный наряд для дома надо очень тщательно, но при этом процесс должен быть творческим. Если вы ещё не прочувствовали новогоднего настроения, то начните украшать дом - это доставит настоящее удовольствие. Включите подборку новогодней музыки, посмотрите вдохновляющие новогодние картинки в соцсетях, а также ассортимент доступных в магазинах игрушек и новогоднего декора. Мы также советуем сделать коллаж из понравившихся вариантов - так называемый "moodboard", - говорит Светлана Шатская, руководитель дизайн-студии "АртМоне".По словам Ольги Полтораниной, соучредителя студии event-декора, дизайна "Wonderland decor", важно, чтобы елка и новогодние аксессуары гармонично вписывались и сочетались с дизайном помещения, а единая концепция преследовалась во всех элементах. Эко-стиль продолжает быть актуальным: использование веток, натуральной хвои, естественных пастельных оттенков, спилов, крафта. Некоторые производители новогодних украшений создают коллекции на определенные тематики (по мотивам сказок, фильмов и т.д.). Таким образом новогодний декор дома или пространства может отражать интересы, увлечения.ОгниГирляндами можно украсить не только елку, но и окна, подоконники, изголовья кроватей, камины, зеркала, праздничные столы.- Что важно учесть при выборе гирлянд? Обратите внимание на цветовую температуру свечения огней: это может быть теплый, нейтральный или холодный оттенок. Как правило, мы отдаем предпочтение теплым светодиодам, потому что они замечательно сочетаются с огнями в камине, пламенем свечей и цветами зимы. Но если весь ваш интерьер выполнен в холодных оттенках, всё основное и вечернее освещение имеет температуру от 4000К и выше, а также если у вашей елочки будет холодный тон ветвей или декора, то следует обратить внимание на более холодные оттенки огней или на разноцветные (RGB), - советует Светлана Шатская.СвечиВ Новый год для создания атмосферы хорошо использовать как можно больше теплого света. В этом случае на помощь придут не только светильники, гирлянды, но и свечи. Так как свечи - незаменимый атрибут Нового Года, ими хорошо украсить интерьер комнаты или праздничный стол, хорошо, если они будут сделаны своими руками. Использовать свечи на новогодней ели не стоит.Мишура ДождикНа момент своего возникновения мишура делалась из металлической проволоки, закрученной в спираль. Сейчас она производится чаще всего из полимерных материалов. Это классическое новогоднее украшение используется во всех стилях. Кроме того, ею можно украсить стены помещения, накинуть на шею в виде шарфа. Главное, соблюсти общую цветовую гамму.Гиpлянды-бyквыТрадиционную гирлянду с надписью "С Новым годом" можно повесить на стену напротив входной двери, чтобы праздничное настроение появлялось у каждого входящего в дом.Гиpляндa-лeнтaЛенты могут быть со светодиодами и без. Главное соблюдать правило: она должна по длине подходить к размеру новогоднего дерева. Для того, чтобы рассчитать размер, можно воспользоваться формулой: высоту ели умножить на 3,14. Не стоит перегружать дерево гирляндами, иначе не будет видно других украшений.CepдeчкиГирлянды в форме сердечек можно сделать своими руками из цветной бумаги, собравшись всей семьей за столом, Змее это понравится.Лeгкиe гиpляндыВажно всегда помнить о том, что любой декор должен быть индивидуален.- Испокон веков в этом нам помогали гирлянды: их делали вручную, из подручных материалов, лент, вырезали из бумаги и картона. Со временем эта традиция трансформировалась и сейчас стало "не модно" делать гирлянды из бумаги. Однако, мы нашли решение объединить традиции с новыми веяниями: можно сделать гирлянду из прозрачных шариков, вложив внутрь пожелания от всех членов семьи. Такая гирлянда может стать отличной и стильной альтернативой устаревшим записочкам на ветвях. Прозрачные пластиковые шары можно купить в любом гипермаркете, внутрь вложить написанные на "крафтовой" бумаге пожелания и добавить в них света при помощи микро-гирлянды из светодиодов на медной проволоке. Такая гирлянда станет не только украшением, но и символом объединения всей семьи, - советует Яна Нечайкина.Золотые украшенияПо словам Светланы Шатской, самые популярные сочетания оттенков новогодних украшений: красный и золотой, голубой и серебряный, оттенки розового, красный и белый, белый и золотой.Поэтому золотистые шары, бусы, фигурки будут органично смотреться на елке, можно их использовать в качестве акцента к основному цвету или в качестве главной гаммы.Покупные игрушкиСейчас в продаже большой выбор новогодних украшений на любой вкус и под любой стиль. Но лучше всего их сделать своими руками. Это особенно ценно.Игрушки своими рукамиСветлана Шатская предлагает вместе с детьми раскрашивать заготовки, лепить игрушки из застывающего пластилина или соленого теста, делать домики-конвертики из крафтовой бумаги или пакетов из-под молока, вместе находить красивые шишки, печь и раскрашивать имбирные печенья, делать игрушки из фетра, распечатывать семейные фотографии и развешивать их на гирлянды-прищепки.Чем украсить место возле елкиОснование елки украшается в зависимости от выбранной концепции и общей стилистики интерьера."Это могут быть плетеные корзины-основания, уютные пледы, подарочные коробки, фигурки (вплоть до создания застывших сценок), декоративные подсвечники для диодных свечей и колбы для гирлянд и снега, санки-подставки, снежки из ваты, раскрашенные картонные домики", - говорит Светлана Шатская.Коробки с подаркамиУпаковать подарки можно бумагой в цветовой гамме самой елки или в крафтовую бумагу.ВатаЕсли хочется снега дома, то можно использовать вату или синтепон, который не разбрасывается по дому и создает гораздо больший объём.ФигуркиЗастывшие композиции из фигурок - прекрасная альтернатива просто Деду Морозу и Снегурочке. Можно создать отрывок из сказки и посадить рядом с главными распорядителями праздника лесных животных и поставить сани.МешковинаМожно прикрыть низ ели мешковиной.- Однако, лучше не использовать мешковину в замкнутых пространствах, так как она имеет довольно резкий запах, в качестве альтернативы подойдет хлопковая скатерть или простыня нейтрального к елке цвета, - говорит Яна Нечайкина.Советы дизайнеров- Правильно подбирать концепцию декора, единую для всех праздничных элементов. Это может быть либо общая тематика (старинные шары и игрушки из детства, сказочные герои, имбирные прянички, домики, стеклянные фигурки и т.д.), либо один материал (например, деревянные игрушки, съедобные игрушки, керамические или стеклянные шары), либо общая цветовая гамма. Обратите внимание на деревянный декор: домики (красиво смотрятся конструкции с диодами внутри), бусины, снеговички, валенки, мини-саночки и так далее, а также на керамику ручной работы, выполненную в нарочито наивной стилистике. Если вы любите расписные сложные шары - подберите им в компаньоны нейтральные фоновые, подходящие по цвету. Играйте с размерами. Но не увлекайтесь количеством - иногда красивая елка, украшенная лишь гирляндой, или елка, шары на которой расположены как будто опоясывающая лента (только не посередине, а наискось), выглядят лучше, чем перегруженная по периметру пестрая ель, - советует Светлана Шатская.Яна Нечайкина рассказывает о правилах, которых стоит придерживаться в процессе оформления новогодней ели:- В первую очередь елку следует украсить электрической гирляндой. Гирлянду нужно наматывать не вокруг, как это привычно, а по веткам, тогда она заиграет намного интереснее: наматывайте гирлянду сверху вниз по веткам, доводя от каждой ветви до центра и обратно по ветви до конца. Для этого стоит выбрать максимально длинную гирлянду с максимально маленькими лампочками (если вы хотите получить действительно красивый эффект). После этого начинайте размещать самые крупные, акцентные шары. Мы никогда не вешаем шары на штатные подвесы, всегда их срезаем и крепим шары на тонкую зеленую проволоку. Таким образом шар не болтается в воздухе, а плотно висит на ветви. Следующим этапом проделываем тоже самое с маленькими шариками. Отдельные красивые шарики-подвесы в виде ангелов, оленей, сердечек и прочего лучше всего крепить на ленты. Для этого обзаведитесь тонкой лентой из органзы, подходящей к основному декору. Самое важное правило - все украшения должны украшать елку, а не висеть на ней. В конце добавьте деталей в виде шишек, палочек корицы, искусственных цветов, перьев - все эти детали завершат общий вид и придадут законченность образу вашего новогоднего дерева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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