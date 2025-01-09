https://ria.ru/20250109/ukraina-1992924131.html

Украина готова поставить Молдавии уголь, заявила Санду

Украина готова поставить Молдавии уголь, заявила Санду - РИА Новости, 09.01.2025

Украина готова поставить Молдавии уголь, заявила Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что Украина в связи с энергокризисом готова поставить Молдавии уголь для выработки электроэнергии. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:22:00+03:00

2025-01-09T13:22:00+03:00

2025-01-09T13:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что Украина в связи с энергокризисом готова поставить Молдавии уголь для выработки электроэнергии. Санду вместе с премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном находятся в четверг в рабочей поездке в Зоне безопасности в Приднестровье, где посещают несколько населенных пунктов, пострадавших от энергетического кризиса. Ранее Речан заявлял, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. "У меня были вчера переговоры (по телефону - ред.) с Зеленским, мы обсудили энергетический кризис в Приднестровском регионе и договорились найти совместные решения для предотвращения ухудшения ситуации. Украина готова поставить уголь для выработки электроэнергии", - сказала Санду журналистам в ходе брифинга в населенном пункте Варница. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html

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молдавия, украина, приднестровская молдавская республика, майя санду, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире