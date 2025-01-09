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"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года - РИА Новости, 09.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:04 09.01.2025 (обновлено: 20:13 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/tv-reytingi-1992817815.html
"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года
"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года - РИА Новости, 09.01.2025
"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года
Стали известны последние данные Mediascope по итогам телевизионного года. В 2024-м, как и восемь лет подряд до этого, основные лидирующие позиции — у канала... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:04:00+03:00
2025-01-09T20:13:00+03:00
телевидение
программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")
нтв (телеканал)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
первый канал (телеканал)
дмитрий киселев
культура
евгений попов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921046033_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_58d52c10e1d515c06ee0729991855817.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Стали известны последние данные Mediascope по итогам телевизионного года. В 2024-м, как и восемь лет подряд до этого, основные лидирующие позиции — у канала "Россия 1". О том, как изменились предпочтения зрителей, какие появились новые победители телерейтингов и почему это произошло, — в материале РИА Новости.Телеканалы — лидеры 2024 годаИтак, по данным Mediascope (организации, официально уполномоченной Роскомнадзором на измерение телеаудитории. — Прим. ред.), в 2024 году "Россия 1" остается самым популярным российским каналом со среднегодовым рейтингом 1,9% и долей 14,0%.С 2016-го "Россия 1" удерживает лидерство на отечественном ТВ уже девять лет подряд. Вторая позиция по итогам года — за телеканалом НТВ (рейтинг — 1,3%, доля — 9,5%). Замыкает тройку наиболее востребованных вещателей Пятый канал (рейтинг — 1,0%, доля аудитории — 7,7%).Важные примечания по методологии отчета:1) итоги года приведены по основным жанрам вещания;2) для постоянных линеек, цикловых программ и сериалов данные рассчитываются на основе усреднения показателей всех выпусков/серий, выпущенных в эфир в течение календарного года (1 января — 31 декабря 2024-го);3) сортировка в таблицах — по абсолютному объему аудитории (рейтингу).Здесь и далее показатели в отчете приводятся по данным телеизмерений Mediascope TV Index, рассчитанных для аудитории "4+" (репрезентирующей всех зрителей в возрасте от четырех лет и старше) в панельной географии "0+", охватывающей все населенные пункты России.Кто главные в информационном и политическом ТВОсновной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник — суббота, 20:00) сохраняет лидерство среди ежедневных информационных программ всех каналов. Дневной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник — воскресенье, 17:00) — на втором месте. Замыкает тройку программа "Сегодня" (НТВ, понедельник — пятница, 19:00).Далее идут программа "Время" (Первый канал, 21:00) и "Вести" в 11:00.Самым востребованным из еженедельных информационных форматов 2024 года остается авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" ("Россия 1", воскресенье, 20:00). Это бессменный лидер российского аналитического вещания с 2013-го — и по рейтингам, и по соцопросам.На втором и третьем местах — еще два воскресных проекта канала: итоговые "Вести с Евгением Поповым" и "Москва. Кремль. Путин".В пятерке также субботний и воскресный форматы НТВ: "Центральное телевидение" и "Итоги недели".До 15 сентября "Итоги недели" вела Ирада Зейналова, которая осенью 2024 года была назначена чрезвычайным и полномочным послом России на Маврикии.Дневной и праймовый выпуски информационно-дискуссионного шоу "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым", выходящего по будням в эфире телеканала "Россия 1", сохраняют позиции самых рейтинговых ежедневных форматов жанра (в 18:30 и 11:30). Замыкает тройку лидеров "Вечер с Владимиром Соловьевым" (23:40).На четвертом и пятом местах — программы Первого канала: "Время покажет" (18:30) и "Большая игра" (17:00).В жанре "Документалистика и публицистика" выходят как регулярные, так и внецикловые программы.Первое место в 2024 году занимает выпуск "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни" в рамках цикла "Новые русские сенсации" (НТВ, 11 февраля 2024-го).В тройке лидеров — вышедшие в эфир телеканала "Россия 1" документальные фильмы Андрея Медведева "Крым. 10 лет" к юбилею воссоединения России с Крымом и "Белград" Андрея Кондрашова о причинах и последствиях агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.Лидеры неполитического и развлекательного вещанияПо итогам 2024-го первую позицию среди ежедневных неполитических/развлекательных программ будней занимает проект "ДНК" (НТВ, будни, 17:50). На второй позиции — ежедневное ток-шоу "Малахов" ("Россия 1", будни, 17:30). Замыкает тройку наиболее популярных проектов данного жанра "Мужское/женское" (Первый канал, будни, 16:10).В 2024 году первые две позиции в топ-10 наиболее востребованных еженедельных неполитических/развлекательных форматов с большим отрывом сохраняют музыкальные студийные шоу Андрея Малахова: "Песни от всей души" ("Россия 1", воскресенье, 17:50) и "Привет, Андрей!" ("Россия 1", суббота, 17:50).Замыкает тройку студийное шоу-викторина "Поле чудес" (Первый канал, пятница, 19:45).Самое популярное утро на ТВ"Утро России" ("Россия 1", будни, 5:00-9:00) сохраняет лидерство среди информационно-развлекательных утренних форматов будних дней."Доброе утро" (Первый канал, понедельник — пятница, 5:00-9:00) занимает второе место. На третье выходит утреннее вещание телеканала РЕН ТВ.Среди еженедельных проектов, выходящих в утреннем эфире, лидерские позиции сохранили семейные интеллектуальные викторины телеканала "Россия 1", которые транслируются по выходным: "Сто к одному" и "Пятеро на одного".В пятерку вошли еще три проекта телеканала: музыкальная программа "Утренняя почта с Николаем Басковым", просветительское шоу о здоровом питании "Формула еды" и семейное интервью "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".Однозначное лидерство по выходным в утренних программах — у "России 1".Пятерка наиболее востребованных цикловых юмористических программ 2024 года сформирована из выходных и праздничных форматов телеканала "Россия".В десятку также вошли "Звезды" (НТВ), "Уральские пельмени" (СТС), КВН (Первый канал) и "Международная пилорама" (НТВ).Самым популярным из возобновляемых гранд-шоу 2024-го стал 11-й сезон конкурса юных талантов "Синяя птица" ("Россия 1", воскресенье, 18:00).На втором месте — шестой сезон "Ну-ка, все вместе!", замыкает тройку "Ну-ка, все вместе! Хором!" — экспериментальное расширение главного вокального шоу страны, где соревновались не индивидуальные исполнители, а хоровые коллективы.В пятерку самых популярных гранд-шоу вошли также "Новая битва экстрасенсов" (ТНТ) и пятый сезон шоу "Маска" (НТВ).Среди специальных музыкальных проектов "Голубой огонек на Шаболовке" ("Россия 1", 00:04-01:23) стала самым востребованным событием года.На втором месте — "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе" (00:04-01:03).Замыкает тройку "Юбилейный вечер Александры Пахмутовой" ("Россия 1").Также в пятерке наиболее востребованных эфирных событий музыкального жанра "Большой концерт к 50-летию Юрия Шатунова" ("Россия 1") и "Юбилейный концерт Игоря Крутого" ("Россия 1").Кино и сериалы: лидеры телевещанияПять наиболее рейтинговых художественных фильмов года вышли в праздничный эфир телеканала "Россия 1".Открывают год и возглавляют топ-10 фильмы "Чебурашка" и "Конек-горбунок".Замыкает тройку премьера сказки "По щучьему велению".В пятерке также ежегодный новогодний хит Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" и комедия "Холоп".Самым востребованным сериалом года стал 11-й сезон медицинской драмы "Склифосовский" ("Россия 1").На втором месте — сказка "Последний богатырь. Наследие" ("Россия 1").Ну а замыкает тройку седьмой сезон остросюжетной драмы "Невский" с подзаголовком "Близкий враг" (НТВ).Мелокомедия "Алла-такси" занимает четвертое место, а 24-й сезон детектива "Тайны следствия" — пятое место в топ-10 сериалов 2024 года.Самые рейтинговые отдельные эфирные события 2024 годаСамые популярные эфирные события традиционно связаны с двумя наиболее важными календарными поводами — Новым годом и Днем Победы.Максимальный объем аудитории среди всех отдельных эфирных событий 2024-го собрал показ новогоднего обращения президента России на Первом канале и "России 1".Замыкает тройку прямая трансляция церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 9 мая на Первом канале.Четвертое место — премьера фильма "Чебурашка" ("Россия 1") в первый день 2024-го.А замыкает пятерку "Голубой огонек на Шаболовке" в эфире телеканала "Россия 1", завершивший календарный и телевизионный год.
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Анастасия Мельникова
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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телевидение, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1"), нтв (телеканал), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), первый канал (телеканал), дмитрий киселев, евгений попов, андрей малахов, новости культуры, рейтинг, культура-важное
Телевидение, Программа "Вести недели" ( телеканал "Россия 1"), НТВ (телеканал), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Первый канал (телеканал), Дмитрий Киселев, Культура, Евгений Попов, Андрей Малахов, Новости культуры, Рейтинг, Культура-Важное
"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года

Mediascope: канал "Россия 1" девятый раз подряд лидирует по итогам года

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Декорации к шоу на канале "Россия 1"
Декорации к шоу на канале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
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Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Стали известны последние данные Mediascope по итогам телевизионного года. В 2024-м, как и восемь лет подряд до этого, основные лидирующие позиции — у канала "Россия 1". О том, как изменились предпочтения зрителей, какие появились новые победители телерейтингов и почему это произошло, — в материале РИА Новости.

Телеканалы — лидеры 2024 года

Итак, по данным Mediascope (организации, официально уполномоченной Роскомнадзором на измерение телеаудитории. — Прим. ред.), в 2024 году "Россия 1" остается самым популярным российским каналом со среднегодовым рейтингом 1,9% и долей 14,0%.
С 2016-го "Россия 1" удерживает лидерство на отечественном ТВ уже девять лет подряд. Вторая позиция по итогам года — за телеканалом НТВ (рейтинг — 1,3%, доля — 9,5%). Замыкает тройку наиболее востребованных вещателей Пятый канал (рейтинг — 1,0%, доля аудитории — 7,7%).
Топ-10 российских телеканалов
Важные примечания по методологии отчета:
1) итоги года приведены по основным жанрам вещания;
2) для постоянных линеек, цикловых программ и сериалов данные рассчитываются на основе усреднения показателей всех выпусков/серий, выпущенных в эфир в течение календарного года (1 января — 31 декабря 2024-го);
3) сортировка в таблицах — по абсолютному объему аудитории (рейтингу).
Здесь и далее показатели в отчете приводятся по данным телеизмерений Mediascope TV Index, рассчитанных для аудитории "4+" (репрезентирующей всех зрителей в возрасте от четырех лет и старше) в панельной географии "0+", охватывающей все населенные пункты России.

Кто главные в информационном и политическом ТВ

Топ-5 информационных программ прайм-тайма будней
Основной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник — суббота, 20:00) сохраняет лидерство среди ежедневных информационных программ всех каналов. Дневной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник — воскресенье, 17:00) — на втором месте. Замыкает тройку программа "Сегодня" (НТВ, понедельник — пятница, 19:00).
Далее идут программа "Время" (Первый канал, 21:00) и "Вести" в 11:00.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", автор и ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня", автор и ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
Самым востребованным из еженедельных информационных форматов 2024 года остается авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" ("Россия 1", воскресенье, 20:00). Это бессменный лидер российского аналитического вещания с 2013-го — и по рейтингам, и по соцопросам.
На втором и третьем местах — еще два воскресных проекта канала: итоговые "Вести с Евгением Поповым" и "Москва. Кремль. Путин".
В пятерке также субботний и воскресный форматы НТВ: "Центральное телевидение" и "Итоги недели".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
До 15 сентября "Итоги недели" вела Ирада Зейналова, которая осенью 2024 года была назначена чрезвычайным и полномочным послом России на Маврикии.
Топ-5 итоговых информационных программ
Дневной и праймовый выпуски информационно-дискуссионного шоу "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым", выходящего по будням в эфире телеканала "Россия 1", сохраняют позиции самых рейтинговых ежедневных форматов жанра (в 18:30 и 11:30). Замыкает тройку лидеров "Вечер с Владимиром Соловьевым" (23:40).
© Фото : из личного архива Павла ЗарубинаАвтор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин
Автор и соведущий программы Москва. Кремль. Путин Павел Зарубин
Автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин
© Фото : из личного архива Павла Зарубина
1 из 3
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ольга Скабеева и Евгений Попов
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"
2 из 3
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев читает лекцию на тему "Россия сегодня — беседа о главном" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев читает лекцию на тему "Россия сегодня — беседа о главном" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 3
Автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин
© Фото : из личного архива Павла Зарубина
1 из 3
Ольга Скабеева и Евгений Попов
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"
2 из 3

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев читает лекцию на тему "Россия сегодня — беседа о главном" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 3
На четвертом и пятом местах — программы Первого канала: "Время покажет" (18:30) и "Большая игра" (17:00).
Топ-5 политических ток-шоу будней
В жанре "Документалистика и публицистика" выходят как регулярные, так и внецикловые программы.
Первое место в 2024 году занимает выпуск "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни" в рамках цикла "Новые русские сенсации" (НТВ, 11 февраля 2024-го).
В тройке лидеров — вышедшие в эфир телеканала "Россия 1" документальные фильмы Андрея Медведева "Крым. 10 лет" к юбилею воссоединения России с Крымом и "Белград" Андрея Кондрашова о причинах и последствиях агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.
Топ-5 документально-публицистических проектов 2024 года

Лидеры неполитического и развлекательного вещания

© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Телеведущие Андрей Малахов и Дарья Златопольская
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Телеведущие Андрей Малахов и Дарья Златопольская
По итогам 2024-го первую позицию среди ежедневных неполитических/развлекательных программ будней занимает проект "ДНК" (НТВ, будни, 17:50). На второй позиции — ежедневное ток-шоу "Малахов" ("Россия 1", будни, 17:30). Замыкает тройку наиболее популярных проектов данного жанра "Мужское/женское" (Первый канал, будни, 16:10).
Топ-5 развлекательных ток-шоу будней
В 2024 году первые две позиции в топ-10 наиболее востребованных еженедельных неполитических/развлекательных форматов с большим отрывом сохраняют музыкальные студийные шоу Андрея Малахова: "Песни от всей души" ("Россия 1", воскресенье, 17:50) и "Привет, Андрей!" ("Россия 1", суббота, 17:50).
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Народный артист России Леонид Якубович на съемке программы "Поле чудес"

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович на съемке программы Поле чудес

Народный артист России Леонид Якубович на съемке программы "Поле чудес"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 2
© Фото : предоставлено телеканалом "Россия 1"

Андрей Малахов на съемках программы "Песни от всей души"

Андрей Малахов на съемках новогодней передачи Песни от всей души

Андрей Малахов на съемках программы "Песни от всей души"

© Фото : предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 2

Народный артист России Леонид Якубович на съемке программы "Поле чудес"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 2

Андрей Малахов на съемках программы "Песни от всей души"

© Фото : предоставлено телеканалом "Россия 1"
2 из 2
Замыкает тройку студийное шоу-викторина "Поле чудес" (Первый канал, пятница, 19:45).
Топ-5 развлекательных ток-шоу выходных

Самое популярное утро на ТВ

"Утро России" ("Россия 1", будни, 5:00-9:00) сохраняет лидерство среди информационно-развлекательных утренних форматов будних дней.
"Доброе утро" (Первый канал, понедельник — пятница, 5:00-9:00) занимает второе место. На третье выходит утреннее вещание телеканала РЕН ТВ.
Топ-5 утренних эфиров будней
Среди еженедельных проектов, выходящих в утреннем эфире, лидерские позиции сохранили семейные интеллектуальные викторины телеканала "Россия 1", которые транслируются по выходным: "Сто к одному" и "Пятеро на одного".
В пятерку вошли еще три проекта телеканала: музыкальная программа "Утренняя почта с Николаем Басковым", просветительское шоу о здоровом питании "Формула еды" и семейное интервью "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
Однозначное лидерство по выходным в утренних программах — у "России 1".
Топ-5 утренних программ выходных
Пятерка наиболее востребованных цикловых юмористических программ 2024 года сформирована из выходных и праздничных форматов телеканала "Россия".
В десятку также вошли "Звезды" (НТВ), "Уральские пельмени" (СТС), КВН (Первый канал) и "Международная пилорама" (НТВ).
Топ-5 цикловых юмористических программ
Самым популярным из возобновляемых гранд-шоу 2024-го стал 11-й сезон конкурса юных талантов "Синяя птица" ("Россия 1", воскресенье, 18:00).
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Шоу "Синяя птица"
Шоу Синяя птица - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Шоу "Синяя птица"
На втором месте — шестой сезон "Ну-ка, все вместе!", замыкает тройку "Ну-ка, все вместе! Хором!" — экспериментальное расширение главного вокального шоу страны, где соревновались не индивидуальные исполнители, а хоровые коллективы.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСъемки шоу "Маска"
Съемки шоу Маска - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Съемки шоу "Маска"
В пятерку самых популярных гранд-шоу вошли также "Новая битва экстрасенсов" (ТНТ) и пятый сезон шоу "Маска" (НТВ).
Топ-5 сезонных гранд-шоу
Среди специальных музыкальных проектов "Голубой огонек на Шаболовке" ("Россия 1", 00:04-01:23) стала самым востребованным событием года.
На втором месте — "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе" (00:04-01:03).
Замыкает тройку "Юбилейный вечер Александры Пахмутовой" ("Россия 1").
Также в пятерке наиболее востребованных эфирных событий музыкального жанра "Большой концерт к 50-летию Юрия Шатунова" ("Россия 1") и "Юбилейный концерт Игоря Крутого" ("Россия 1").
Топ-5 музыкальных спецпроектов

Кино и сериалы: лидеры телевещания

Пять наиболее рейтинговых художественных фильмов года вышли в праздничный эфир телеканала "Россия 1".
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктерский состав фильма "Чебурашка" на премьере
Актерский состав фильма Чебурашка на премьере в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актерский состав фильма "Чебурашка" на премьере
Открывают год и возглавляют топ-10 фильмы "Чебурашка" и "Конек-горбунок".
Замыкает тройку премьера сказки "По щучьему велению".
В пятерке также ежегодный новогодний хит Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" и комедия "Холоп".
Топ-5 художественных фильмов
Самым востребованным сериалом года стал 11-й сезон медицинской драмы "Склифосовский" ("Россия 1").
На втором месте — сказка "Последний богатырь. Наследие" ("Россия 1").
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАктеры Елена Яковлева и Кирилл Зайцев на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие" режиссера Антона Маслова
Актеры Елена Яковлева и Кирилл Зайцев на съемках сериала Последний богатырь. Наследие режиссера Антона Маслова - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актеры Елена Яковлева и Кирилл Зайцев на съемках сериала "Последний богатырь. Наследие" режиссера Антона Маслова
Ну а замыкает тройку седьмой сезон остросюжетной драмы "Невский" с подзаголовком "Близкий враг" (НТВ).
Мелокомедия "Алла-такси" занимает четвертое место, а 24-й сезон детектива "Тайны следствия" — пятое место в топ-10 сериалов 2024 года.
Топ-5 сериалов

Самые рейтинговые отдельные эфирные события 2024 года

Самые популярные эфирные события традиционно связаны с двумя наиболее важными календарными поводами — Новым годом и Днем Победы.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Максимальный объем аудитории среди всех отдельных эфирных событий 2024-го собрал показ новогоднего обращения президента России на Первом канале и "России 1".
Замыкает тройку прямая трансляция церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 9 мая на Первом канале.
Топ-5 эфирных событий
Четвертое место — премьера фильма "Чебурашка" ("Россия 1") в первый день 2024-го.
А замыкает пятерку "Голубой огонек на Шаболовке" в эфире телеканала "Россия 1", завершивший календарный и телевизионный год.
© Телеканал "Россия-1""Голубой огонек на Шаболовке" в новогоднем эфире телеканала "Россия 1"
Голубой огонек на Шаболовке в новогоднем эфире телеканала Россия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© Телеканал "Россия-1"
"Голубой огонек на Шаболовке" в новогоднем эфире телеканала "Россия 1"
 
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