https://ria.ru/20250109/tv-reytingi-1992817815.html

"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года

"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года - РИА Новости, 09.01.2025

"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года

Стали известны последние данные Mediascope по итогам телевизионного года. В 2024-м, как и восемь лет подряд до этого, основные лидирующие позиции — у канала... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:04:00+03:00

2025-01-09T19:04:00+03:00

2025-01-09T20:13:00+03:00

телевидение

программа "вести недели" ( телеканал "россия 1")

нтв (телеканал)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

первый канал (телеканал)

дмитрий киселев

культура

евгений попов

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Стали известны последние данные Mediascope по итогам телевизионного года. В 2024-м, как и восемь лет подряд до этого, основные лидирующие позиции — у канала "Россия 1". О том, как изменились предпочтения зрителей, какие появились новые победители телерейтингов и почему это произошло, — в материале РИА Новости.Телеканалы — лидеры 2024 годаИтак, по данным Mediascope (организации, официально уполномоченной Роскомнадзором на измерение телеаудитории. — Прим. ред.), в 2024 году "Россия 1" остается самым популярным российским каналом со среднегодовым рейтингом 1,9% и долей 14,0%.С 2016-го "Россия 1" удерживает лидерство на отечественном ТВ уже девять лет подряд. Вторая позиция по итогам года — за телеканалом НТВ (рейтинг — 1,3%, доля — 9,5%). Замыкает тройку наиболее востребованных вещателей Пятый канал (рейтинг — 1,0%, доля аудитории — 7,7%).Важные примечания по методологии отчета:1) итоги года приведены по основным жанрам вещания;2) для постоянных линеек, цикловых программ и сериалов данные рассчитываются на основе усреднения показателей всех выпусков/серий, выпущенных в эфир в течение календарного года (1 января — 31 декабря 2024-го);3) сортировка в таблицах — по абсолютному объему аудитории (рейтингу).Здесь и далее показатели в отчете приводятся по данным телеизмерений Mediascope TV Index, рассчитанных для аудитории "4+" (репрезентирующей всех зрителей в возрасте от четырех лет и старше) в панельной географии "0+", охватывающей все населенные пункты России.Кто главные в информационном и политическом ТВОсновной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник — суббота, 20:00) сохраняет лидерство среди ежедневных информационных программ всех каналов. Дневной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник — воскресенье, 17:00) — на втором месте. Замыкает тройку программа "Сегодня" (НТВ, понедельник — пятница, 19:00).Далее идут программа "Время" (Первый канал, 21:00) и "Вести" в 11:00.Самым востребованным из еженедельных информационных форматов 2024 года остается авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" ("Россия 1", воскресенье, 20:00). Это бессменный лидер российского аналитического вещания с 2013-го — и по рейтингам, и по соцопросам.На втором и третьем местах — еще два воскресных проекта канала: итоговые "Вести с Евгением Поповым" и "Москва. Кремль. Путин".В пятерке также субботний и воскресный форматы НТВ: "Центральное телевидение" и "Итоги недели".До 15 сентября "Итоги недели" вела Ирада Зейналова, которая осенью 2024 года была назначена чрезвычайным и полномочным послом России на Маврикии.Дневной и праймовый выпуски информационно-дискуссионного шоу "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым", выходящего по будням в эфире телеканала "Россия 1", сохраняют позиции самых рейтинговых ежедневных форматов жанра (в 18:30 и 11:30). Замыкает тройку лидеров "Вечер с Владимиром Соловьевым" (23:40).На четвертом и пятом местах — программы Первого канала: "Время покажет" (18:30) и "Большая игра" (17:00).В жанре "Документалистика и публицистика" выходят как регулярные, так и внецикловые программы.Первое место в 2024 году занимает выпуск "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни" в рамках цикла "Новые русские сенсации" (НТВ, 11 февраля 2024-го).В тройке лидеров — вышедшие в эфир телеканала "Россия 1" документальные фильмы Андрея Медведева "Крым. 10 лет" к юбилею воссоединения России с Крымом и "Белград" Андрея Кондрашова о причинах и последствиях агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.Лидеры неполитического и развлекательного вещанияПо итогам 2024-го первую позицию среди ежедневных неполитических/развлекательных программ будней занимает проект "ДНК" (НТВ, будни, 17:50). На второй позиции — ежедневное ток-шоу "Малахов" ("Россия 1", будни, 17:30). Замыкает тройку наиболее популярных проектов данного жанра "Мужское/женское" (Первый канал, будни, 16:10).В 2024 году первые две позиции в топ-10 наиболее востребованных еженедельных неполитических/развлекательных форматов с большим отрывом сохраняют музыкальные студийные шоу Андрея Малахова: "Песни от всей души" ("Россия 1", воскресенье, 17:50) и "Привет, Андрей!" ("Россия 1", суббота, 17:50).Замыкает тройку студийное шоу-викторина "Поле чудес" (Первый канал, пятница, 19:45).Самое популярное утро на ТВ"Утро России" ("Россия 1", будни, 5:00-9:00) сохраняет лидерство среди информационно-развлекательных утренних форматов будних дней."Доброе утро" (Первый канал, понедельник — пятница, 5:00-9:00) занимает второе место. На третье выходит утреннее вещание телеканала РЕН ТВ.Среди еженедельных проектов, выходящих в утреннем эфире, лидерские позиции сохранили семейные интеллектуальные викторины телеканала "Россия 1", которые транслируются по выходным: "Сто к одному" и "Пятеро на одного".В пятерку вошли еще три проекта телеканала: музыкальная программа "Утренняя почта с Николаем Басковым", просветительское шоу о здоровом питании "Формула еды" и семейное интервью "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".Однозначное лидерство по выходным в утренних программах — у "России 1".Пятерка наиболее востребованных цикловых юмористических программ 2024 года сформирована из выходных и праздничных форматов телеканала "Россия".В десятку также вошли "Звезды" (НТВ), "Уральские пельмени" (СТС), КВН (Первый канал) и "Международная пилорама" (НТВ).Самым популярным из возобновляемых гранд-шоу 2024-го стал 11-й сезон конкурса юных талантов "Синяя птица" ("Россия 1", воскресенье, 18:00).На втором месте — шестой сезон "Ну-ка, все вместе!", замыкает тройку "Ну-ка, все вместе! Хором!" — экспериментальное расширение главного вокального шоу страны, где соревновались не индивидуальные исполнители, а хоровые коллективы.В пятерку самых популярных гранд-шоу вошли также "Новая битва экстрасенсов" (ТНТ) и пятый сезон шоу "Маска" (НТВ).Среди специальных музыкальных проектов "Голубой огонек на Шаболовке" ("Россия 1", 00:04-01:23) стала самым востребованным событием года.На втором месте — "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе" (00:04-01:03).Замыкает тройку "Юбилейный вечер Александры Пахмутовой" ("Россия 1").Также в пятерке наиболее востребованных эфирных событий музыкального жанра "Большой концерт к 50-летию Юрия Шатунова" ("Россия 1") и "Юбилейный концерт Игоря Крутого" ("Россия 1").Кино и сериалы: лидеры телевещанияПять наиболее рейтинговых художественных фильмов года вышли в праздничный эфир телеканала "Россия 1".Открывают год и возглавляют топ-10 фильмы "Чебурашка" и "Конек-горбунок".Замыкает тройку премьера сказки "По щучьему велению".В пятерке также ежегодный новогодний хит Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" и комедия "Холоп".Самым востребованным сериалом года стал 11-й сезон медицинской драмы "Склифосовский" ("Россия 1").На втором месте — сказка "Последний богатырь. Наследие" ("Россия 1").Ну а замыкает тройку седьмой сезон остросюжетной драмы "Невский" с подзаголовком "Близкий враг" (НТВ).Мелокомедия "Алла-такси" занимает четвертое место, а 24-й сезон детектива "Тайны следствия" — пятое место в топ-10 сериалов 2024 года.Самые рейтинговые отдельные эфирные события 2024 годаСамые популярные эфирные события традиционно связаны с двумя наиболее важными календарными поводами — Новым годом и Днем Победы.Максимальный объем аудитории среди всех отдельных эфирных событий 2024-го собрал показ новогоднего обращения президента России на Первом канале и "России 1".Замыкает тройку прямая трансляция церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 9 мая на Первом канале.Четвертое место — премьера фильма "Чебурашка" ("Россия 1") в первый день 2024-го.А замыкает пятерку "Голубой огонек на Шаболовке" в эфире телеканала "Россия 1", завершивший календарный и телевизионный год.

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Анастасия Мельникова https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_6b2c412c3ff43a1fc483bbe90d62fa4b.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Анастасия Мельникова https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/30/1556243018_0:0:2048:2048_100x100_80_0_0_6b2c412c3ff43a1fc483bbe90d62fa4b.jpg

телевидение, программа "вести недели" ( телеканал "россия 1"), нтв (телеканал), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), первый канал (телеканал), дмитрий киселев, евгений попов, андрей малахов, новости культуры, рейтинг, культура-важное