https://ria.ru/20250109/turtsiya-1992991218.html

Генконсульство России рассказало о ситуации с пропавшей в Турции россиянкой

Генконсульство России рассказало о ситуации с пропавшей в Турции россиянкой - РИА Новости, 09.01.2025

Генконсульство России рассказало о ситуации с пропавшей в Турции россиянкой

Генеральное консульство РФ в Стамбуле в курсе ситуации с пропавшей в Стамбуле российской гражданкой Лаурой Писаренко, женщина приезжала в ГК, но еще до приема... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:03:00+03:00

2025-01-09T18:03:00+03:00

2025-01-09T18:13:00+03:00

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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле в курсе ситуации с пропавшей в Стамбуле российской гражданкой Лаурой Писаренко, женщина приезжала в ГК, но еще до приема дипломатами проявила агрессию к охране, за что ее задержала полиция, сообщили РИА Новости в ГК."Генеральному консульству известно о ситуации с российской гражданкой. Консульское учреждение находится в контакте с её родственниками и близкими", - сообщили в консульстве.Там отметили, что 30 декабря 2024 года Писаренко приехала в консульское учреждение в сопровождении двух своих знакомых с целью получения свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию в связи с утратой документов, удостоверяющих личность. "Однако ещё до начала её приема консульским сотрудником россиянка по непонятным причинам проявила немотивированную агрессию по отношению к сотрудникам частного охранного предприятия и полиции, дежурившим у консульского учреждения, вследствие чего была задержана прибывшим нарядом полиции", - рассказали дипломаты."В связи с отсутствием у генерального консульства сведений о текущем местонахождении Л. Писаренко, в турецкие компетентные органы был направлен соответствующий запрос", - отметили в ГК."Генеральное консульство подтверждает готовность оформить россиянке и ее родственникам необходимые документы, в том числе свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию, при соблюдении ими требований, установленных законодательством", - подчеркнули дипломаты.

https://ria.ru/20250107/stambul-1992771642.html

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