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СМИ: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии - РИА Новости, 09.01.2025
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
10:30 09.01.2025 (обновлено: 10:50 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/turtsiya-1992898198.html
СМИ: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии
СМИ: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии
Турецкие вооруженные силы готовы провести трансграничную операцию в Сирии против боевиков "Рабочей партии Курдистана" и связанных с нею группировок, если РПК не РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:30:00+03:00
2025-01-09T10:50:00+03:00
война в сирии
сирия
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы готовы провести трансграничную операцию в Сирии против боевиков "Рабочей партии Курдистана" и связанных с нею группировок, если РПК не сложит оружие, сообщил источник в минобороны Турции гостелеканалу TRT Haber."Турецкие ВС уважают территориальную целостность Сирии и полны решимости провести трансграничную операцию против террористических группировок, если они не сложат оружие", - сообщил источник.Собеседник телеканала подчеркнул, что турецкие военные будут препятствовать попыткам РПК и связанных с нею группировок использовать стратегические объекты, такие как плотина "Тишрин", для нарушения стабильности в регионе.Официальный представитель МО Зеки Актюрк сообщил на брифинге в четверг, что за последнюю неделю турецкие ВС ликвидировали 94 террориста в Сирии и Ираке, а за 2024 год - более 3,1 тысячи.Турция начала обратный отсчет времени до военных действий в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК), переговоров с боевиками не будет, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на военные источники. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250109/vs-1992880510.html
https://ria.ru/20250108/voyna-1992776268.html
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96
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7 495 645-6601
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сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире
Война в Сирии, Сирия, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире
СМИ: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии

TRT Haber: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии против РПК

© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / DHA/Ugur Can
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы готовы провести трансграничную операцию в Сирии против боевиков "Рабочей партии Курдистана" и связанных с нею группировок, если РПК не сложит оружие, сообщил источник в минобороны Турции гостелеканалу TRT Haber.
"Турецкие ВС уважают территориальную целостность Сирии и полны решимости провести трансграничную операцию против террористических группировок, если они не сложат оружие", - сообщил источник.
Турецкая бронетехника во время учений - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
ВС Турции привели в боевую готовность из-за возможной операции в Сирии
Вчера, 08:15
Собеседник телеканала подчеркнул, что турецкие военные будут препятствовать попыткам РПК и связанных с нею группировок использовать стратегические объекты, такие как плотина "Тишрин", для нарушения стабильности в регионе.
Официальный представитель МО Зеки Актюрк сообщил на брифинге в четверг, что за последнюю неделю турецкие ВС ликвидировали 94 террориста в Сирии и Ираке, а за 2024 год - более 3,1 тысячи.
Турция начала обратный отсчет времени до военных действий в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК), переговоров с боевиками не будет, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Израиль предупредили о возможной войне с Турцией
8 января, 00:51
ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на военные источники. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.
Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) проезжают мимо разрушенных домов в деревне Аль-Сузах, в провинции Дейр-эз-Зор - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Курды отбили атаки протурецких сил на севере Сирии
Вчера, 00:38
 
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