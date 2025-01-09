https://ria.ru/20250109/turtsiya-1992898198.html

СМИ: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии

СМИ: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: Турция готова провести трансграничную операцию в Сирии

Турецкие вооруженные силы готовы провести трансграничную операцию в Сирии против боевиков "Рабочей партии Курдистана" и связанных с нею группировок, если РПК не РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:30:00+03:00

2025-01-09T10:30:00+03:00

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СТАМБУЛ, 9 янв - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы готовы провести трансграничную операцию в Сирии против боевиков "Рабочей партии Курдистана" и связанных с нею группировок, если РПК не сложит оружие, сообщил источник в минобороны Турции гостелеканалу TRT Haber."Турецкие ВС уважают территориальную целостность Сирии и полны решимости провести трансграничную операцию против террористических группировок, если они не сложат оружие", - сообщил источник.Собеседник телеканала подчеркнул, что турецкие военные будут препятствовать попыткам РПК и связанных с нею группировок использовать стратегические объекты, такие как плотина "Тишрин", для нарушения стабильности в регионе.Официальный представитель МО Зеки Актюрк сообщил на брифинге в четверг, что за последнюю неделю турецкие ВС ликвидировали 94 террориста в Сирии и Ираке, а за 2024 год - более 3,1 тысячи.Турция начала обратный отсчет времени до военных действий в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК), переговоров с боевиками не будет, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet.ВС Турции приведены в боевую готовность в связи с возможной операцией в Сирии против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила в четверг проправительственная газета Türkiye со ссылкой на военные источники. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выдвинула ультиматум боевикам РПК в Сирии, а в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире