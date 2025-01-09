https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html

Медведев высказался об идее Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США

Медведев высказался об идее Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США - РИА Новости, 09.01.2025

Медведев высказался об идее Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США

Дональду Трампу вряд ли получится присоединить Канаду и Гренландию к США и переименовать Мексиканский залив, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:43:00+03:00

2025-01-09T09:43:00+03:00

2025-01-09T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Дональду Трампу вряд ли получится присоединить Канаду и Гренландию к США и переименовать Мексиканский залив, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram. "Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные. И тем не менее", — написал он.Зампред Совбеза отметил, что быстрые успехи Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, а экономика США "живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед". Именно из-за этого Трамп и решил перекроить политическую карту, переделав глобус из "скучного и серого" в "яркий и цветной".По его словам, присоединение Америки позволит Вашингтону получить власть над всем континентом, Гренландия также значительная по площади территория. В свою очередь, переименование Мексиканского залива напомнит о главенстве Штатов в западной части света. Также он отметил, что Трамп ведет борьбу с британским премьером Киром Стармером и немецким канцлером Олафом Шольцем руками Илона Маска в соцсети Х. При этом, по мнению Медведева, в будущем администрация республиканца может выдвинуть территориальные претензии и на территорию Соединенного Королевства.

https://ria.ru/20250109/katastrofa-1992877066.html

https://ria.ru/20250109/prisoedinenie-1992875328.html

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сша, канада, гренландия, дмитрий медведев, дональд трамп, кир стармер, в мире