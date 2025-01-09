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Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 09.01.2025
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и пять боевых бронемашин,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:16:00+03:00
2025-01-09T12:16:00+03:00
2025-01-09T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, шесть автомобилей и пять гаубиц", - говорится в сообщении.
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украина, сша, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 510 военных и иностранную технику в зоне действий "Центра"