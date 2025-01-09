https://ria.ru/20250109/svo-1992914875.html

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 09.01.2025

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и пять боевых бронемашин,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:16:00+03:00

2025-01-09T12:16:00+03:00

2025-01-09T12:18:00+03:00

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украина

сша

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 510 военнослужащих и пять боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Отразили 12 контратак штурмовых формирований ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, шесть автомобилей и пять гаубиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html

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украина, сша, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)