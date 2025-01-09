https://ria.ru/20250109/ssha-1992963042.html

США не планируют наращивать военное присутствие в Гренландии

США не планируют наращивать военное присутствие в Гренландии - РИА Новости, 09.01.2025

США не планируют наращивать военное присутствие в Гренландии

США не планируют наращивать военное присутствие в Гренландии на фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о планах по приобретению острова, передает... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:57:00+03:00

2025-01-09T15:57:00+03:00

2025-01-09T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости/Прайм. США не планируют наращивать военное присутствие в Гренландии на фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о планах по приобретению острова, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американского посольства в Копенгагене. Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчёркивал её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. "Не планируется увеличивать текущее военное присутствие Соединенных Штатов в Гренландии", - приводит агентство комментарий представителя посольства. Кроме того, в посольстве также заявили, что Штаты продолжат работать в тесном сотрудничестве с Данией и Гренландией для обеспечения того, чтобы "любые предложения соответствовали нашим общим потребностям в сфере безопасности". Ранее газета Financial Times сообщила, что значимость военной базы США в Гренландии будет расти по мере изменения климата и открытия новых торговых путей вблизи Северной Америки, что может поместить остров в центр растущей конкуренции между США, Китаем и Россией в Арктике. Как сообщает издание, эксперты и гренландские чиновники утверждают, что ведутся дискуссии о наращивании военного присутствия США на арктическом острове, возможно, даже посредством строительства второй базы. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992911550.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп