США не планируют наращивать военное присутствие в Гренландии
Reuters: США не собираются наращивать военное присутствие в Гренландии
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости/Прайм. США не планируют наращивать военное присутствие в Гренландии на фоне заявлений избранного президента Дональда Трампа о планах по приобретению острова, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя американского посольства в Копенгагене.
Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчёркивал её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
"Не планируется увеличивать текущее военное присутствие Соединенных Штатов в Гренландии", - приводит агентство комментарий представителя посольства.
Кроме того, в посольстве также заявили, что Штаты продолжат работать в тесном сотрудничестве с Данией и Гренландией для обеспечения того, чтобы "любые предложения соответствовали нашим общим потребностям в сфере безопасности".
Ранее газета Financial Times сообщила, что значимость военной базы США в Гренландии будет расти по мере изменения климата и открытия новых торговых путей вблизи Северной Америки, что может поместить остров в центр растущей конкуренции между США, Китаем и Россией в Арктике. Как сообщает издание, эксперты и гренландские чиновники утверждают, что ведутся дискуссии о наращивании военного присутствия США на арктическом острове, возможно, даже посредством строительства второй базы.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.