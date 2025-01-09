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Блогерша Killadamente умерла в 27 лет

Блогерша Killadamente умерла в 27 лет - РИА Новости, 09.01.2025

Блогерша Killadamente умерла в 27 лет

Блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет, предположительно, подавившись едой, сообщает издание New York... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:48:00+03:00

2025-01-09T10:48:00+03:00

2025-01-09T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет, предположительно, подавившись едой, сообщает издание New York Post. "Инфлюенсер Кэрол Акоста, известная в соцсетях как Killadamente, умерла в возрасте 27 лет... предположительно, (она - ред.) подавилась едой во время семейного ужина в ресторане", - говорится в публикации. По информации издания, у блогерши было более 6,7 миллиона подписчиков в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). Девушка занималась продвижением бодипозитива. У Акосты остались две маленькие дочери. Официальная причина смерти пока не была объявлена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша