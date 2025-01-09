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Блогерша Killadamente умерла в 27 лет - РИА Новости, 09.01.2025
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10:48 09.01.2025 (обновлено: 13:34 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/ssha-1992900119.html
Блогерша Killadamente умерла в 27 лет
Блогерша Killadamente умерла в 27 лет - РИА Новости, 09.01.2025
Блогерша Killadamente умерла в 27 лет
Блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет, предположительно, подавившись едой, сообщает издание New York... РИА Новости, 09.01.2025
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2025-01-09T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет, предположительно, подавившись едой, сообщает издание New York Post. "Инфлюенсер Кэрол Акоста, известная в соцсетях как Killadamente, умерла в возрасте 27 лет... предположительно, (она - ред.) подавилась едой во время семейного ужина в ресторане", - говорится в публикации. По информации издания, у блогерши было более 6,7 миллиона подписчиков в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). Девушка занималась продвижением бодипозитива. У Акосты остались две маленькие дочери. Официальная причина смерти пока не была объявлена.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Блогерша Killadamente умерла в 27 лет

NYP: блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой

© Фото : соцсети блогершиБлогерша Кэрол Акоста, известная под ником Killadamente
Блогерша Кэрол Акоста, известная под ником Killadamente - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : соцсети блогерши
Блогерша Кэрол Акоста, известная под ником Killadamente. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет, предположительно, подавившись едой, сообщает издание New York Post.
«
"Инфлюенсер Кэрол Акоста, известная в соцсетях как Killadamente, умерла в возрасте 27 лет... предположительно, (она - ред.) подавилась едой во время семейного ужина в ресторане", - говорится в публикации.
По информации издания, у блогерши было более 6,7 миллиона подписчиков в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). Девушка занималась продвижением бодипозитива.
У Акосты остались две маленькие дочери. Официальная причина смерти пока не была объявлена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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