Блогерша Killadamente умерла в 27 лет
NYP: блогерша Killadamente умерла в 27 лет, подавившись едой
© Фото : соцсети блогершиБлогерша Кэрол Акоста, известная под ником Killadamente
© Фото : соцсети блогерши
Блогерша Кэрол Акоста, известная под ником Killadamente. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет, предположительно, подавившись едой, сообщает издание New York Post.
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"Инфлюенсер Кэрол Акоста, известная в соцсетях как Killadamente, умерла в возрасте 27 лет... предположительно, (она - ред.) подавилась едой во время семейного ужина в ресторане", - говорится в публикации.
По информации издания, у блогерши было более 6,7 миллиона подписчиков в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). Девушка занималась продвижением бодипозитива.
У Акосты остались две маленькие дочери. Официальная причина смерти пока не была объявлена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская