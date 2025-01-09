https://ria.ru/20250109/spetsoperatsiya-1993000231.html

Спецоперация, 9 января: Украина получит очередной пакет помощи от США

Спецоперация, 9 января: Украина получит очередной пакет помощи от США - РИА Новости, 09.01.2025

Спецоперация, 9 января: Украина получит очередной пакет помощи от США

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:43:00+03:00

2025-01-09T18:43:00+03:00

2025-01-09T18:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии подтвердил выделение Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, дополнительные боеприпасы, в том числе типа воздух-земля, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Ход СВО Потери украинских войск за сутки на разных направлениях составили до 1480 человек и два танка, следует из сводки Минобороны России. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, формирования группировки "Запад" улучшили тактическое положение, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, сообщили в российском военном ведомстве. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиабомбу Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотник самолетного типа, следует из данных Минобороны России. Подразделения российской армии в курском приграничье уничтожили за сутки до 190 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. Хутор Бердин в Курской области, куда недавно пытались прорваться ВСУ, находится полностью под контролем российских военных. Корреспондент РИА Новости одной из первых побывала в этом населенном пункте после попытки украинского прорыва. Бойцы отряда "Каштана" спецназа "Ахмат", работающего здесь в составе группировки "Север", рассказали об обстановке и показали сгоревшую технику. Киев рассчитывает на помощь союзниковПередача Берлином Киеву новейшей модели боевой машины пехоты Lynx KF41 для её проверки в боевых условиях подтверждает, что западные военные корпорации превратили Украину в полигон для испытания своего оружия, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В то же время, контактная группа по поддержке Украины утвердила восемь дорожных карт по укреплению обороноспособности страны, следует из совместного заявления группы, опубликованного на сайте Пентагона. Накануне американское оборонное ведомство сообщало, что контактная группа собирается утвердить дорожные карты по военным потребностям ВСУ в воздухе, на земле и на море до 2027 года. Как заявлял Пентагон, эти дорожные карты помогут донорам Украины строить планы помощи Киеву. Кроме того, Великобритания и союзники направят Украине 30 тысяч новых БПЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном в четверг на сайте правительства страны. Финансирование новых БПЛА пойдёт из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, говорится в документе. При этом американский чиновник признал, что большая часть обещанного США Киеву оружия уже была передана, а поставки танков Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACMS не помогли ВСУ. Словакия предостерегает УкраинуПремьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил использованием права вето в вопросах, связанных с Украиной, в рамках Европейского союза, а также в качестве ответных мер против Украины за остановку транзита газа республика в состоянии остановить гуманитарную помощь, в том числе, и ту, которая уже была одобрена. В декабре 2024 года правительство Словакии одобрило передачу Украине очередного пакета материально-технической помощи, в который входят системы для разминирования и детекторы для обнаружения токсичных веществ. Планировалось, что передача материала состоится в период с декабря 2024 года по май 2025 года. Кроме того, Фицо назвал политическим капризом решение Владимира Зеленского остановить транзит газа по украинской территории. Он сообщил, что Словакия получила "от Еврокомиссии информацию о том, что не существует никаких правовых норм в европейском законодательстве, не существует никакой системы санкций, которая бы мешала Украине продолжать транзит газа". Фицо напомнил, что Словакия может остановить и энергопоставки Украине в аварийных ситуациях, а также значительно снизить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике.

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https://ria.ru/20250109/vsu-1992950362.html

https://ria.ru/20250109/rs-1992987356.html

https://ria.ru/20250107/es-1992758813.html

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