https://ria.ru/20250109/soveschanie-1992967174.html

Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством

Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством - РИА Новости, 09.01.2025

Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:54:00+03:00

2025-01-09T13:54:00+03:00

2025-01-09T16:09:00+03:00

политика

россия

челябинская область

александр новак

алексей текслер

владимир путин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что в четверг президент России работает в Ново-Огарево. В течение нескольких часов Путин проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на нем рассмотрят оперативные вопросы и обсудят запуск новых нацпроектов. "Докладчиками выступят Новак, вице-премьер, и Текслер, который возглавляет соответствующую рабочую группу. Все планируется в открытом режиме", - сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что другие совещания, запланированные у главы государства, будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20250108/putin-1992816854.html

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Наталья Макарова

политика, россия, челябинская область, александр новак, алексей текслер, владимир путин