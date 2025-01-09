https://ria.ru/20250109/soveschanie-1992967174.html
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством - РИА Новости, 09.01.2025
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством
Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:54:00+03:00
2025-01-09T13:54:00+03:00
2025-01-09T16:09:00+03:00
политика
россия
челябинская область
александр новак
алексей текслер
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153004/92/1530049274_0:174:2581:1626_1920x0_80_0_0_ccddf95095143d96b08ff482f9f4214f.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что в четверг президент России работает в Ново-Огарево. В течение нескольких часов Путин проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на нем рассмотрят оперативные вопросы и обсудят запуск новых нацпроектов. "Докладчиками выступят Новак, вице-премьер, и Текслер, который возглавляет соответствующую рабочую группу. Все планируется в открытом режиме", - сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что другие совещания, запланированные у главы государства, будут носить непубличный характер.
https://ria.ru/20250108/putin-1992816854.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153004/92/1530049274_0:0:2581:1937_1920x0_80_0_0_0b2d2404826a105ea5207d51f7422b27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, челябинская область, александр новак, алексей текслер, владимир путин
Политика, Россия, Челябинская область, Александр Новак, Алексей Текслер, Владимир Путин
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с членами правительства