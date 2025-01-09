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Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством - РИА Новости, 09.01.2025
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13:54 09.01.2025 (обновлено: 16:09 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/soveschanie-1992967174.html
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством - РИА Новости, 09.01.2025
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством
Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:54:00+03:00
2025-01-09T16:09:00+03:00
политика
россия
челябинская область
александр новак
алексей текслер
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что в четверг президент России работает в Ново-Огарево. В течение нескольких часов Путин проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на нем рассмотрят оперативные вопросы и обсудят запуск новых нацпроектов. "Докладчиками выступят Новак, вице-премьер, и Текслер, который возглавляет соответствующую рабочую группу. Все планируется в открытом режиме", - сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что другие совещания, запланированные у главы государства, будут носить непубличный характер.
https://ria.ru/20250108/putin-1992816854.html
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политика, россия, челябинская область, александр новак, алексей текслер, владимир путин
Политика, Россия, Челябинская область, Александр Новак, Алексей Текслер, Владимир Путин
Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством

Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с членами правительства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что в четверг президент России работает в Ново-Огарево. В течение нескольких часов Путин проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на нем рассмотрят оперативные вопросы и обсудят запуск новых нацпроектов.
«
"Докладчиками выступят Новак, вице-премьер, и Текслер, который возглавляет соответствующую рабочую группу. Все планируется в открытом режиме", - сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что другие совещания, запланированные у главы государства, будут носить непубличный характер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Путин обсудит с членами правительства запуск новых нацпроектов
8 января, 15:07
 
ПолитикаРоссияЧелябинская областьАлександр НовакАлексей ТекслерВладимир Путин
 
 
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