https://ria.ru/20250109/sotskontrakt-1992993094.html
Жительница Белгородской области открыла студию косметологии по соцконтракту
Жительница Белгородской области открыла студию косметологии по соцконтракту - РИА Новости, 09.01.2025
Жительница Белгородской области открыла студию косметологии по соцконтракту
Предпринимательница Татьяна Шкилева арендовала и обустроила помещение под эстетическую косметологию по социальной программе "Содействие" в Красной Яруге,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:06:00+03:00
2025-01-09T18:06:00+03:00
2025-01-09T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Предпринимательница Татьяна Шкилева арендовала и обустроила помещение под эстетическую косметологию по социальной программе "Содействие" в Красной Яруге, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. Она приобрела современный аппарат для проведения процедур по омоложению лица и тела, а также мастер прошла обучение по эксплуатации, закупила расходные материалы, мебель и рекламу для студии. Предпринимательница оказывает клиентам целый комплекс услуг от лазерной депиляции, коррекции фигуры, омоложения лица до аппаратного массажа. Мастер планирует расширять ассортимент услуг, а также совершенствовать свое мастерство. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам решить текущие проблемы, а также получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию. В прошлом году бизнес-проекты по социальному контракту реализовали 2183 жителя Алтайского края. Так, с начала 2024 года в крае было заключено 6216 таких контрактов. Из них 2286 участников программы выбрали "поиск работы и помощь в трудоустройстве", а еще 2183 человека вложили средства в бизнес-проекты.
https://ria.ru/20250109/rostov-1992979883.html
https://ria.ru/20250109/perm-1992975885.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , белгородская область, вячеслав гладков
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Белгородская область, Вячеслав Гладков
Жительница Белгородской области открыла студию косметологии по соцконтракту
Белгородский мастер открыла студию косметологии по соцпрограмме "Содействие"
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Предпринимательница Татьяна Шкилева арендовала и обустроила помещение под эстетическую косметологию по социальной программе "Содействие" в Красной Яруге, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
Она приобрела современный аппарат для проведения процедур по омоложению лица и тела, а также мастер прошла обучение по эксплуатации, закупила расходные материалы, мебель и рекламу для студии.
Предпринимательница оказывает клиентам целый комплекс услуг от лазерной депиляции, коррекции фигуры, омоложения лица до аппаратного массажа. Мастер планирует расширять ассортимент услуг, а также совершенствовать свое мастерство.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам решить текущие проблемы, а также получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
В прошлом году бизнес-проекты по социальному контракту реализовали 2183 жителя Алтайского края. Так, с начала 2024 года в крае было заключено 6216 таких контрактов. Из них 2286 участников программы выбрали "поиск работы и помощь в трудоустройстве", а еще 2183 человека вложили средства в бизнес-проекты.