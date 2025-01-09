https://ria.ru/20250109/smi-1992887319.html

СМИ сообщили о возможном распаде контактной группы по Украине

СМИ сообщили о возможном распаде контактной группы по Украине - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ сообщили о возможном распаде контактной группы по Украине

Контактная группа по Украине может распасться после предстоящего ухода с поста министра обороны США Ллойда Остина, что станет ударом для Киева, пишет газета... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:30:00+03:00

2025-01-09T09:30:00+03:00

2025-01-09T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Контактная группа по Украине может распасться после предстоящего ухода с поста министра обороны США Ллойда Остина, что станет ударом для Киева, пишет газета Politico. Как отмечает издание, Остин находится в Германии, где в последний раз в качестве шефа Пентагона принимает участие во встрече с союзниками по вопросам помощи Украине. "В следующий раз, когда группа соберется, всё будет выглядеть совсем иначе - если она вообще соберется... Распад группы может стать ударом для Украины, которая теряет позиции (на фоне наступления ВС РФ - ред.) и испытывает трудности с набором и обучением новых войск", - пишет издание. Как отмечается, когда Остин покинет Пентагон после инаугурации вновь избранного президентом США Дональда Трампа, контактная группа "потеряет своего самого главного вдохновителя и основателя, и ни одна другая страна не предложила взять на себя руководство". При этом, по данным издания, чиновники НАТО утверждают, что группа всё еще может функционировать без Остина, хотя и в несколько иной форме. По словам одного из чиновников альянса, Великобритания, которая принимала первые встречи союзников, и Германия, которая была крупным поставщиком для Украины, возглавляют список ее потенциальных лидеров. Ранее генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что примет участие во встрече контактной группы. Согласно заявлению Пентагона, контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит военные потребности ВСУ в воздухе, на земле и на море до 2027 года. Страны НАТО на июльском саммите 2024 года в Вашингтоне утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/kritika-1992868675.html

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866078.html

https://ria.ru/20250109/kellog-1992864732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, дональд трамп, марк рютте, нато, министерство обороны сша, politico