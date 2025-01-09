https://ria.ru/20250109/saratov-1992887529.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе - РИА Новости, 09.01.2025

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе

Сотрудник МЧС, пострадавший при тушении пожара на предприятии после атаки БПЛА в среду в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:30:00+03:00

2025-01-09T09:30:00+03:00

2025-01-09T09:30:00+03:00

происшествия

саратовская область

энгельс

саратов

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудник МЧС, пострадавший при тушении пожара на предприятии после атаки БПЛА в среду в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав в своем Telegram-канале. Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. "Сотрудник пожарной службы МЧС, принимавший участие в тушении пожара на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, находится в одном из лечебных учреждений города Саратова. Ему оказывается весь необходимый объем медицинской помощи, состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении минздрава региона.

https://ria.ru/20250108/pozharnye-1992851689.html

саратовская область

энгельс

саратов

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происшествия, саратовская область, энгельс, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)