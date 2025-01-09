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Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе - РИА Новости, 09.01.2025
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09:30 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/saratov-1992887529.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе - РИА Новости, 09.01.2025
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе
Сотрудник МЧС, пострадавший при тушении пожара на предприятии после атаки БПЛА в среду в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:30:00+03:00
2025-01-09T09:30:00+03:00
происшествия
саратовская область
энгельс
саратов
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудник МЧС, пострадавший при тушении пожара на предприятии после атаки БПЛА в среду в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав в своем Telegram-канале. Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. "Сотрудник пожарной службы МЧС, принимавший участие в тушении пожара на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, находится в одном из лечебных учреждений города Саратова. Ему оказывается весь необходимый объем медицинской помощи, состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении минздрава региона.
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саратовская область
энгельс
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происшествия, саратовская область, энгельс, саратов, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, Энгельс, Саратов, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при тушении пожара в Энгельсе

Пострадавший при тушении пожара в Энгельсе находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Сотрудник МЧС, пострадавший при тушении пожара на предприятии после атаки БПЛА в среду в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав в своем Telegram-канале.
Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
"Сотрудник пожарной службы МЧС, принимавший участие в тушении пожара на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, находится в одном из лечебных учреждений города Саратова. Ему оказывается весь необходимый объем медицинской помощи, состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении минздрава региона.
Сотрудник МЧС на месте возгорания на предприятии из-за атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсСаратовРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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