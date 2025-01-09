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Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2025
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы морской пехоты Северного флота с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T05:10:00+03:00
2025-01-09T05:10:00+03:00
2025-01-09T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания", - сообщили в военном ведомстве. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами операторов беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Расчеты реактивной артиллерии морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992870747.html
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Артиллеристы нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы морской пехоты Северного флота с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
2025-01-09T05:10
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днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области
Расчет "Града" уничтожил опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра