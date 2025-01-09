https://ria.ru/20250109/rszo-1992874271.html

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.01.2025

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы морской пехоты Северного флота с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T05:10:00+03:00

2025-01-09T05:10:00+03:00

2025-01-09T08:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 9 янв - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания", - сообщили в военном ведомстве. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами операторов беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях. Расчеты реактивной артиллерии морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992870747.html

https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html

днепр (город)

херсонская область

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Артиллеристы нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ в Херсонской области Артиллеристы морской пехоты Северного флота с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. 2025-01-09T05:10 true PT0M31S

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днепр (город), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины