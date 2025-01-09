https://ria.ru/20250109/rostov-1992979883.html

Ростовский бренд расширил выпуск мужской одежды с помощью господдержки

Ростовский бренд расширил выпуск мужской одежды с помощью господдержки - РИА Новости, 09.01.2025

Ростовский бренд расширил выпуск мужской одежды с помощью господдержки

Бренд из Ростовской области, выпускающий летние льняные костюмы для высоких мужчин крупного телосложения, получил поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:09:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бренд из Ростовской области, выпускающий летние льняные костюмы для высоких мужчин крупного телосложения, получил поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", льготное финансирование позволило закупить материалы для пошива новой коллекции, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприниматель и стилист Елена Гетманова запустила свое производство после бесплатного обучения в региональном центре "Мой бизнес". Так, появился бренд Berkvist, первый выпуск был посвящен летним льняным костюмам для высоких и крупных мужчин. В последствии бренд прошел необходимые тесты, получил декларацию соответствия, маркировку "Честный знак" и представил продукцию на собственном сайте. На данный момент готовится выпуск новой коллекции. "Мы получили поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и продолжаем ее получать, за что от всей души благодарны. Льготное финансирование позволило закупить материалы для пошива новой коллекции", - поделилась предпринимательница, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с разработкой лекал и изготовлением эталонных образцов помогли в Региональном центре инжиниринга – подразделении центра "Мой бизнес". Так, весной 2025 года появится мужская одежда, скрывающая недостатки и подчеркивающая достоинства фигуры.

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