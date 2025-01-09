https://ria.ru/20250109/rospotrebnadzor-1992911001.html

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса - РИА Новости, 09.01.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса

Метапневмовирусом россияне болеют ежегодно, по симптомам он напоминает ОРВИ, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:53:00+03:00

2025-01-09T11:53:00+03:00

2025-01-09T12:19:00+03:00

общество

россия

китай

александр горелов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Метапневмовирусом россияне болеют ежегодно, по симптомам он напоминает ОРВИ, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "Он приходит к нам ежегодно. Метапневмовирус, собственно, по клинике напоминает легкую респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус", — сказал он. Горелов отметил, что с 2010 года доступна тест-система, которая позволяет диагностировать метапневмовирус. Ее разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. По словам ученого, специфического лечения метапневмовирусной инфекции нет, поэтому врачи назначают противовирусные препараты, которые представлены в России в широком арсенале. В СМИ ранее появилась информация, что в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. Роспотребнадзор отслеживает эту ситуацию и держится ее на контроле. Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.

https://ria.ru/20250109/kitaj-1992889094.html

https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, китай, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)