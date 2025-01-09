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В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса - РИА Новости, 09.01.2025
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11:53 09.01.2025 (обновлено: 12:19 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/rospotrebnadzor-1992911001.html
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса - РИА Новости, 09.01.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса
Метапневмовирусом россияне болеют ежегодно, по симптомам он напоминает ОРВИ, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:53:00+03:00
2025-01-09T12:19:00+03:00
общество
россия
китай
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Метапневмовирусом россияне болеют ежегодно, по симптомам он напоминает ОРВИ, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "Он приходит к нам ежегодно. Метапневмовирус, собственно, по клинике напоминает легкую респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус", — сказал он. Горелов отметил, что с 2010 года доступна тест-система, которая позволяет диагностировать метапневмовирус. Ее разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. По словам ученого, специфического лечения метапневмовирусной инфекции нет, поэтому врачи назначают противовирусные препараты, которые представлены в России в широком арсенале. В СМИ ранее появилась информация, что в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. Роспотребнадзор отслеживает эту ситуацию и держится ее на контроле. Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.
https://ria.ru/20250109/kitaj-1992889094.html
https://ria.ru/20241228/gripp-1991835528.html
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общество, россия, китай, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Китай, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах метапневмовируса

Эпидемиолог Горелов сравнил метапневмовирус с ОРВИ по симптомам

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Метапневмовирусом россияне болеют ежегодно, по симптомам он напоминает ОРВИ, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«
"Он приходит к нам ежегодно. Метапневмовирус, собственно, по клинике напоминает легкую респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию. На самом деле, ничего удивительного нет, что сейчас отмечается подъем, так как существует периодичность — например, на смену риновирусу могут приходить парагрипп, метапневмовирус", — сказал он.
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Горелов отметил, что с 2010 года доступна тест-система, которая позволяет диагностировать метапневмовирус. Ее разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
По словам ученого, специфического лечения метапневмовирусной инфекции нет, поэтому врачи назначают противовирусные препараты, которые представлены в России в широком арсенале.
В СМИ ранее появилась информация, что в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека, вызывающего обеспокоенность у врачей. Роспотребнадзор отслеживает эту ситуацию и держится ее на контроле.
Метапневмовирус может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, затрудненным дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний.
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