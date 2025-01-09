https://ria.ru/20250109/raketa-1993020924.html

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 09.01.2025

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T21:44:00+03:00

2025-01-09T21:44:00+03:00

2025-01-09T21:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

КУРСК, 9 янв - РИА Новости. Украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале. Ракетная опасность на территории региона в четверг объявлялась семь раз.

https://ria.ru/20250109/vsu-1992933522.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, украина, безопасность