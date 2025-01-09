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Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 09.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 09.01.2025 (обновлено: 21:50 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/raketa-1993020924.html
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 09.01.2025
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T21:44:00+03:00
2025-01-09T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
безопасность
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КУРСК, 9 янв - РИА Новости. Украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале. Ракетная опасность на территории региона в четверг объявлялась семь раз.
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курская область, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Безопасность
Над Курской областью сбили украинскую ракету

ПВО сбила украинскую ракету в небе над Курской областью

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки от снаряда. Архивное фото
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КУРСК, 9 янв - РИА Новости. Украинская ракета была сбита в небе Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
"Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Ракетная опасность на территории региона в четверг объявлялась семь раз.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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