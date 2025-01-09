https://ria.ru/20250109/putin-1992951184.html
Путин на совещании с членами правительства. Трансляция
Путин на совещании с членами правительства. Трансляция - РИА Новости, 09.01.2025
Путин на совещании с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:03:00+03:00
2025-01-09T15:03:00+03:00
2025-01-09T15:03:00+03:00
россия
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992883588_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_28e748d6a3acd46867eb27d0b2d002f9.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992883588_61:0:972:683_1920x0_80_0_0_7b67eba2f57d24d63e0e246101a204e0.jpg
Путин на совещании с членами Правительства Российской Федерации
Путин на совещании с членами Правительства Российской Федерации
2025-01-09T15:03
true
PT69M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, видео
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин на совещании с членами правительства. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
2025-01-09T15:03
true
PT69M01S
Путин на совещании с членами правительства. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.