https://ria.ru/20250109/ptitsefabrika-1993011535.html

Появились кадры пожара на птицефабрике в Курской области

Появились кадры пожара на птицефабрике в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025

Появились кадры пожара на птицефабрике в Курской области

В социальных сетях начали появляться фото и видео с места пожара на птицефабрике АО "Куриное царство" Курской области. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:53:00+03:00

2025-01-09T19:53:00+03:00

2025-01-09T19:53:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В социальных сетях начали появляться фото и видео с места пожара на птицефабрике АО "Куриное царство" Курской области.На кадрах виден гигантский столб дыма, который поднимается над горящим зданием.В четверг в Горшеченском районе Курской области загорелись корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, один человек пострадал.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по предварительным данным, наиболее вероятная версия пожара — возгорание электропроводки.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1993001011.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992988891.html

курская область

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происшествия, курская область, александр хинштейн