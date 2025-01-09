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Появились кадры пожара на птицефабрике в Курской области
Появились кадры пожара на птицефабрике в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
Появились кадры пожара на птицефабрике в Курской области
В социальных сетях начали появляться фото и видео с места пожара на птицефабрике АО "Куриное царство" Курской области. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:53:00+03:00
2025-01-09T19:53:00+03:00
2025-01-09T19:53:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В социальных сетях начали появляться фото и видео с места пожара на птицефабрике АО "Куриное царство" Курской области.На кадрах виден гигантский столб дыма, который поднимается над горящим зданием.В четверг в Горшеченском районе Курской области загорелись корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пожар локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, один человек пострадал.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по предварительным данным, наиболее вероятная версия пожара — возгорание электропроводки.
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Появились кадры пожара на птицефабрике в Курской области
Над горящей в Курской области птицефабрикой поднялся огромный столб дыма