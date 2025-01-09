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Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией - РИА Новости, 09.01.2025
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05:35 09.01.2025 (обновлено: 06:03 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/prisoedinenie-1992875328.html
Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией
Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией
Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social карту, на которой Гренландия вместе с Канадой и Штатами окрашена в один РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T05:35:00+03:00
2025-01-09T06:03:00+03:00
в мире
гренландия
сша
канада
дональд трамп
джастин трюдо
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social карту, на которой Гренландия вместе с Канадой и Штатами окрашена в один цвет.Политик при этом никак не объяснил смысл публикации.Ранее Трамп опубликовал сразу две карты с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.Трамп ранее в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. Он добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от якобы угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их, по мнению республиканца, постоянно окружают.Сам Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.
https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html
https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html
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в мире, гренландия, сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Гренландия, США, Канада, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией

Дональд Трамп опубликовал в Truth Social карту с Гренландией и Канадой

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social карту, на которой Гренландия вместе с Канадой и Штатами окрашена в один цвет.
Политик при этом никак не объяснил смысл публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп отказался от обещания не применять силу для контроля над Гренландией
7 января, 20:06
Ранее Трамп опубликовал сразу две карты с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Трамп ранее в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. Он добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от якобы угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их, по мнению республиканца, постоянно окружают.
Сам Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией
Вчера, 14:12
 
В миреГренландияСШАКанадаДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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