https://ria.ru/20250109/prisoedinenie-1992875328.html

Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией

Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией - РИА Новости, 09.01.2025

Трамп опубликовал новую карту с Канадой и Гренландией

Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social карту, на которой Гренландия вместе с Канадой и Штатами окрашена в один РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T05:35:00+03:00

2025-01-09T05:35:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social карту, на которой Гренландия вместе с Канадой и Штатами окрашена в один цвет.Политик при этом никак не объяснил смысл публикации.Ранее Трамп опубликовал сразу две карты с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.Трамп ранее в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. Он добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от якобы угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их, по мнению республиканца, постоянно окружают.Сам Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. Он отметил, что работники и сообщества обеих стран выигрывают от взаимного партнерства в торговле и сфере обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20250107/tramp-1992763935.html

https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

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в мире, гренландия, сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо