Жителя Калужской области лишили гражданства за серию преступлений
В Калужской области уроженца ближнего зарубежья осудили за серию преступлений
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Уроженца ближнего зарубежья осудили на 5 лет колонии и лишили гражданства РФ за совершение серии преступлений в Калужской области, которые способствовали росту межнациональной напряжённости на в регионе, сообщает областное УФСБ.
"Управлением ФСБ России по Калужской области во взаимодействии с региональным УМВД пресечена противоправная деятельность уроженца ближнего зарубежья, гражданина РФ, осуществлявшего деструктивную деятельность, способствовавшую росту межнациональной напряжённости на территории Калужской области", - говорится в сообщении.
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По данным УФСБ, в 2023 году мужчина с применением холодного оружия совершил серию разбойных нападений, вымогательств, поджогов движимого и недвижимого имущества в отношении жителей Калужской области.
Мужчину судили по статьям: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; разбой; вымогательство; умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества.
"Калужским районным судом обвиняемый признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в отношении осужденного реализована процедура прекращения гражданства Российской Федерации за совершение действий, ведущих к ослаблению внутреннего единства и политической стабильности России, что в свою очередь создавало угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - информирует ведомство.
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