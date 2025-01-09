https://ria.ru/20250109/prestupleniya-1992951365.html

Жителя Калужской области лишили гражданства за серию преступлений

Жителя Калужской области лишили гражданства за серию преступлений - РИА Новости, 09.01.2025

Жителя Калужской области лишили гражданства за серию преступлений

Уроженца ближнего зарубежья осудили на 5 лет колонии и лишили гражданства РФ за совершение серии преступлений в Калужской области, которые способствовали росту... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:08:00+03:00

2025-01-09T15:08:00+03:00

2025-01-09T15:08:00+03:00

происшествия

россия

калужская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Уроженца ближнего зарубежья осудили на 5 лет колонии и лишили гражданства РФ за совершение серии преступлений в Калужской области, которые способствовали росту межнациональной напряжённости на в регионе, сообщает областное УФСБ. "Управлением ФСБ России по Калужской области во взаимодействии с региональным УМВД пресечена противоправная деятельность уроженца ближнего зарубежья, гражданина РФ, осуществлявшего деструктивную деятельность, способствовавшую росту межнациональной напряжённости на территории Калужской области", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, в 2023 году мужчина с применением холодного оружия совершил серию разбойных нападений, вымогательств, поджогов движимого и недвижимого имущества в отношении жителей Калужской области. Мужчину судили по статьям: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; разбой; вымогательство; умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. "Калужским районным судом обвиняемый признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, в отношении осужденного реализована процедура прекращения гражданства Российской Федерации за совершение действий, ведущих к ослаблению внутреннего единства и политической стабильности России, что в свою очередь создавало угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - информирует ведомство.

https://ria.ru/20241226/grazhdanstvo-1991355012.html

https://ria.ru/20241224/donetsk-1990926168.html

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происшествия, россия, калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)