ABC: ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов
ABC: пожары в Лос-Анджелесе нанесли ущерб более чем в 50 миллиардов долларов
© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса нанесли ущерб на сумму от 52 до 57 миллиардов долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные компании AccuWeather.
Согласно информации местных властей, стихия уже унесла жизни двух человек, есть пострадавшие. В Калифорнии продолжают бушевать четыре крупных пожара. Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Локализовать возгорание пока не удалось.
Федеральное управление авиации США (FAA) расширило запрет на полеты над зонами пожаров. Ограничения теперь действуют над Голливудскими холмами, Калабасасом, Национальным парком отдыха Санта-Моника, Сэнчури-Сити, а также над Палисейдс, пляжем Малибу и Центром Гетти. Полеты запрещены до высоты 7 тысяч футов (около 2,1 тысячи метров) для обеспечения безопасности авиации, задействованной в тушении огня.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.