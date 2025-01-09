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Открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировали - РИА Новости, 09.01.2025
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20:27 09.01.2025 (обновлено: 22:15 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pozhar-1993015540.html
Открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировали
Открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировали - РИА Новости, 09.01.2025
Открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировали
Спасатели ликвидировали открытое горение птицефабрики АО "Куриное царство" в Горшеченском районе Курской области, сообщили в главном управлении МЧС по региону. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:27:00+03:00
2025-01-09T22:15:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение птицефабрики АО "Куриное царство" в Горшеченском районе Курской области, сообщили в главном управлении МЧС по региону. "Открытое горение на птицефабрике в селе Герасимово Горшеченского района Курской области ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекались дополнительные силы и средства МЧС.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировали

В Курской области ликвидировали открытое горение птицефабрики "Куриное царство"

© СоцсетиДым от пожара на птицефабрике в Курской области. Кадр видео
Дым от пожара на птицефабрике в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Соцсети
Дым от пожара на птицефабрике в Курской области. Кадр видео
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КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение птицефабрики АО "Куриное царство" в Горшеченском районе Курской области, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
«
"Открытое горение на птицефабрике в селе Герасимово Горшеченского района Курской области ликвидировано", - говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекались дополнительные силы и средства МЧС.
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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