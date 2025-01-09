https://ria.ru/20250109/pozhar-1993015540.html

Открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировали

Открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировали - РИА Новости, 09.01.2025

Открытое горение на птицефабрике в Курской области ликвидировали

Спасатели ликвидировали открытое горение птицефабрики АО "Куриное царство" в Горшеченском районе Курской области, сообщили в главном управлении МЧС по региону. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:27:00+03:00

2025-01-09T20:27:00+03:00

2025-01-09T22:15:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 9 янв – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение птицефабрики АО "Куриное царство" в Горшеченском районе Курской области, сообщили в главном управлении МЧС по региону. "Открытое горение на птицефабрике в селе Герасимово Горшеченского района Курской области ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что пожарные успешно борются с огнем - удалось не допустить возгорания большинства корпусов птицефабрики, а также оперативно вывести сотрудников предприятия из зоны пожара. Для тушения привлекались дополнительные силы и средства МЧС.

https://ria.ru/20250109/khinshteyn-1992990451.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)