https://ria.ru/20250109/pozhar-1993007526.html

В США подсчитали ущерб от пожаров в Калифорнии

В США подсчитали ущерб от пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025

В США подсчитали ущерб от пожаров в Калифорнии

Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивается почти в 50 миллиардов долларов, сообщил американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:48:00+03:00

2025-01-09T19:48:00+03:00

2025-01-09T19:48:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивается почти в 50 миллиардов долларов, сообщил американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times. "Ожидаемый экономический ущерб от пожаров со вчерашнего дня увеличился более чем в два раза и приблизился к 50 миллиардам долларов", - приводит газета текст письма JPMorgan. По оценкам банка, страховые потери на фоне пожаров при этом могут превысить сумму в 20 миллиардов долларов. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/kalifornija-1992992146.html

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